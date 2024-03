Actriz mexicana Karyme Lozano evalúa acciones legales contra Cristián de la Fuente: Lo acusa de malos tratos

13 mar. 2024 - 17:02 hrs.

La actriz Karyme Lozano estaría considerando demandar al actor chileno, Cristián de la Fuente, por los malos tratos que asegura haber recibido de él hace más de 10 años, en el 2013, cuando trabajaron juntos en la teleserie "Quiero amarte".

Lozano, de actuales 45 años, fue coprotagonista de la telenovela antes mencionada junto a Cristián de la Fuente, y ella ha revelado anteriormente que tuvo algunas desavenencias con el chileno.

La posible demanda de Karyme Lozano

El canal de YouTube, "Lo escuché con Alan Morales", reporta que Karyme fue consultada sobre si está "lista" para hablar sobre los malos tratos que aseguró haber recibido de Cristián, con el objetivo de encabezar una demanda contra él.

"Ya cuando tenga todo esto tangible, estas herramientas y cosas con las cuales realmente pueda ayudar a la mujer, más adelante, con calma, cómo no, a lo mejor en un libro cuento", indicó.

Karyme Lozano y Cristián de la Fuente

De acuerdo a su relato, con su demanda busca concientizar a otras actrices y actores a que no pasen por esta misma situación.

"Mi corazón está abierto, pero ya contaré a lo mejor con detalle más para que también... como lo que es, por ejemplo, la prevención: cómo prevenir en el trabajo que te hagan estas cosas", expuso.

Sobre una posible judicialización de este caso, indicó que, "tengo que informarme mejor para ver si sí puede haber un precedente y que pase algo, porque si voy y hablo y entonces (me responden): ‘No, pues es que no, por la ley no se puede hacer nada’. Ver cómo se puede que sí haya (caso)".

