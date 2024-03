"Demasiadas cosas que han estado mal": Wilma González sube foto llorando a su Instagram con sentido mensaje

13 mar. 2024 - 18:00 hrs.

La influencer y entrenadora física, Wilma González, subió una imagen que preocupó a sus seguidores debido a que aparece llorando.

En la descripción de la publicación, Wilma explicó que se encuentra atravesando por un complejo momento personal, producto de diferentes motivos.

"Demasiadas cosas que han estado mal"

"Hoy quiero compartir con todos ustedes un lado de mí que rara vez ven en mis publicaciones: la vulnerabilidad", partió redactando en el posteo que subió este martes 12 de marzo.

González aclaró de inmediato que no tiene problemas con su esposo, Nicolás Seguel, haciendo hincapié en que "la vida se compone de muchos matices, no solo la pareja".

"Juntos estamos luchando contra muchas cosas, que francamente no merecemos y parece que debemos aprender de la forma más dura", añadió.

"La primera foto me muestra en uno de mis momentos más difíciles, con lágrimas en mis ojos y sintiendo que hay demasiadas cosas que han estado mal en estas últimas semanas. Porque la verdad es que mi vida no es perfecta, y no siempre tengo una sonrisa en mi rostro", sumó.

Wilma defendió su foto llorando, explicando que si la subió es para demostrar que en redes sociales no solo hay felicidad, sino que también "desafíos y luchas personales".

"Así que hoy les pido que se unan a mí en abrazar lo real, lo auténtico y lo vulnerable. Porque en la sinceridad encontramos conexión, empatía y fuerza. Y juntos, podemos construir una comunidad donde todos nos sintamos aceptados y apoyados, sin importar nuestras imperfecciones", siguió.

Por último, se refirió a la segunda imagen que está en el posteo, en la que aparece feliz junto a su hijo, asegurando que él "es la muestra de lo que me hace sacar fuerzas cuando tengo todo en contra".

