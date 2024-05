Dio positivo por cocaína: Micrero que atropelló y mató a escolar en Valparaíso queda en prisión preventiva

14 may. 2024 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó el conductor de micro que la mañana del lunes atropelló y dio muerte a un menor de 14 años cuando iba rumbo a su escuela, en la ciudad de Valparaíso.

Víctima esperaba locomoción

El hecho ocurrió cerca de las 07:00 horas en calle Chaparro Alto del cerro Cordillera, mientras el menor, quien cursaba octavo básico en el Liceo Eduardo de la Barra, esperaba locomoción colectiva cerca de su casa.

"La víctima intentó tomar un microbús, pero no logró su cometido, cayendo al piso y siendo atropellado por dicho vehículo", explicó el fiscal de instrucción y flagrancia, Andrés Gallardo.

Aton / Referencial

El imputado de 53 años, quien llevaba dos décadas desempeñándose como chofer, posteriormente fue detenido y se le aplicó un test en el que dio positivo por consumo de cocaína.

Por lo anterior, recibió la máxima medida cautelar, la prisión preventiva, imputado por el delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes con resultado de muerte y el delito de huir del lugar del accidente.

"Nos destrozaron como familia, me rompieron la mitad del alma"

"No puede ser que nuestros hijos se vayan en una micro a cargo de un conductor con cocaína. Esa es parte de la educación de calidad que exigen nuestros estudiantes acá en Chile: más test, más control en Valparaíso", declaró Jennifer Estay, madre del adolescente fallecido, a Puronoticia.

Afuera del Juzgado de Garantía, la mujer aseguró al citado medio que "esto pasa por la responsabilidad de un ser humano que le quitó la vida a mi hijo en el mejor momento de su vida. Mi hijo tenía 14 años y una cantidad de metas increíbles. Nos destrozaron como familia, me rompieron la mitad del alma".

La madre del menor aprovechó la instancia para agradecerle "a la pasajera, que no sé quién fue, que se bajó y lo asistió en los primeros momentos".

Por último, comentó que "más que sentir rabia, tengo demasiado dolor. No me cabe la rabia. Lo que sí me cabe es el agradecimiento y por eso me estoy sosteniendo".