Alzó la voz. La cantante y actriz chileno-canadiense, Vesta Lugg, lejos de esquivar la acusación de plagio que le hizo una artista emergente local, Claudia Lillo, conocida como QLOUD, decidió enfrentar los comentarios mediante su cuenta de Instagram.

A través de un video, Lugg comenzó señalando que durante el viernes 23 de julio, sus fanáticos le hicieron llegar de forma interna los comentarios que apuntaban a que había cometido plagio.

"La última aprobación es mía"

"Para mí este es un tema muy importante de aclarar y tocar en mi plataforma digital. Va en contra de todo lo que soy. Por lo mismo, apenas me llegó el primer mensaje le escribí a la artista, a las 18:00 horas, para crear un espacio de conversación donde le compartí (...) que no había hecho copia a su producto", enfatizó.

Añadió que le hubiese gustado generar "un diálogo para mostrarle las referencias, los pantallazos de mi equipo desde junio del año pasado, cuando partimos escribiendo la canción. Cuando le escribí ella me respondió, me agradeció haberla contactado de forma directa y me dijo que, a pesar de todo, ella tenía que hacer lo que tenía que hacer".

La portada de Vesta Lugg y la de QLOUD

Con esto se refiere a la acusación pública que hizo en su red social, donde señaló que se encontraba "muy molesta" con Vesta Lugg, por "haberle copiado" su trabajo musical.

Tras recibir esta respuesta, la recordada Brenda de "BKN" señaló que "tengo que respetar su forma de hacer las cosas, soy de respetar la forma de otres de abarcar situaciones. Cada uno tiene su forma distinta de abarcar este tipo de situaciones".

"Dicho eso, tengo que establecer de forma clara que yo no he copiado a nadie, no he hecho ningún plagio a ningún proyecto y nunca se lo haría, especialmente siendo una artista nacional emergente. Todo, aunque llegue la idea desde mi equipo a la mesa, la última aprobación es la mía. Por eso, no voy a responsabilizar a mi equipo, que no son los responsables, todo termina conmigo", enfatizó.

Sobre la coincidencia entre los trabajos artísticos entre ambas, Vesta se dio el espacio para teorizar sobre esto y concluyó que "efectivamente nos inspiramos en el mismo lugar".

