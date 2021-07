El pasado 10 de julio, falleció la exparticipante de "Calle 7", Scarlett Ortega, luego de años de haber sido diagnosticada con un tumor cerebral que, en los últimos meses, la tuvo viviendo conectada a un ventilador.

Su madre y hermana, a pocas semanas de su fallecimiento, conversaron con "Mucho Gusto" y entregaron detalles de cómo se enteraron de la enfermedad de Scarlett.

"De repente se enfermó"

"Ella estaba en Argentina, le estaba yendo muy bien, llevaba ya tres obras haciendo los protagónicos en la Orquesta de Teatro Musical de Buenos Aires y, de repente, se enfermó. Empezó a sentirse mal, me decía, 'hoy me desmayé en el ensayo', pasaba días enteros en cama porque no podía levantarse y nosotros nunca nos enteramos de eso", comentó su hermana, Francisca.

Cuando Scarlett se hizo una resonancia magnética para conocer qué era lo que le aquejaba, Francisca recordó que la doctora que vio el examen les dijo: 'Yo lo único que te puedo decir es que le busquen un hospital urgente a tu hermana'. Nos entregaron el resultado y nos dimos cuenta que tenía un tumor en el cerebro".

"El tumor de la Scarlett medía como 5 centímetros, estaba en la nuca. La operaron, estuvo como 9 horas en quirófano y supuestamente de esa operación sacaron dos tercios del tumor. Creímos que la pesadilla se había terminado, que con radioterapia el tumor iba a desaparecer. La mandaron a un oncólogo, le hizo otra resonancia, y ahí se dieron cuenta que el tumor estaba casi entero. Que había que operar nuevamente", añadió.

Al enterarse de esta noticia, la exganadora de "Calle 7", entró en una depresión, puesto que no quería someterse a otra operación debido a que que temía por los resultados de la cirugía.

El médico insistió en que era necesario otro procedimiento, pese a que ellos como familia no querían. Finalmente se la hizo, y Francisca asegura que esa cirugía "fue la que la dejó en las condiciones que quedó. De ahí nos fuimos dando cuenta que Scarlett no movía su cara, perdía su equilibrio", aseguró su hermana.

"Te amaré toda la vida, pero te libero"

Su madre, Ximena González, recuerda que uno de los anhelos de su hija era "tomarse un vaso de agua, lloraba por eso. Era terrible verla sufrir y yo no poder hacer nada por ella. Yo lo único que quería era escucharle su voz diciendo mamá. No la escuché más".

"Me decía: 'Yo ya no puedo más. No tomen la muerte como una tragedia, para mí es una liberación. Yo lo único que siento es dejarte a ti, porque yo se que tú vas a sufrir'", complementa Ximena.

"Yo lloraba todo el día, la abrazaba, yo sabía que ella estaba llorando, le corría una pura lagrimita por el ojito y me abrazaba, y me decía (por mensajes escritos): 'Mamita, ayúdame a morir', y a mí me tenía convencida", rememora.

Cuando la junta médica que trataba a Scarlett le dijo a Ximena que su hija esta desahuciada, que había que desconectarla, "yo pensaba como madre que eso deseaba la Scarlett, menos en esas condiciones (...) una decisión dolorosa, traumante, yo creo que ninguna madre debería pasar por decidir dejar partir a un hijo".

"Como familia lo conversamos y dijimos sí, desconéctenla, liberarla. La desconectaron y la Scarlett entró en paro. Yo le pedí al médico que mi hija se fuera en mis brazos, que me dejara tenerla. La tomé, le hablé, le di las gracias por haberme elegido como su madre, 'fuiste maravillosa, una guerrera, te amo, te amaré toda la vida, pero te libero, no te quedes acá por nosotros, vamos a sufrir pero lo vamos a superar'", le dijo Ximena a su hija en su último instante de vida.

"Las madres que han pasado por esto, que han perdido hijos, son las madres que pueden entender lo que estoy hablando", remató.

