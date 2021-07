Revelan vínculo entre Alexis y "El Gitano": Jugador lo contrataba para que le cantara a su mamá

El mundo del espectáculo chileno quedó conmovido durante el domingo 25 de julio, tras conocer la muerte del cantante Claudio Valdés, mejor conocido como "El Gitano".

A pocos días de su deceso, se van conociendo más detalles de la vida íntima de Valdés que resultan poco conocidos para sus fanáticos y el público en general.

Por ejemplo, el exmanager del cantante, Jorge Portugueiz, reveló que "El Gitano" mantenía un sólido vínculo con el futbolista chileno Alexis Sánchez.

En conversación con un programa de CHV, reveló el especial vínculo. "Los futbolistas lo amaban. Mauricio Isla lo amaba (...) Alexis, todos los años, llevaba a Claudio a su casa a Tocopilla a cantarle a su mamá", aseveró.

Era el mismo Sánchez quien veía los detalles del contrato, y él también asistía a ver la serenata dedicada a su madre.

"Con Mauricio Isla fueron muy amigos, pero con Alexis Sánchez todos los años iba Claudio a cantarle a la casa de la mamá en Tocopilla, contratado por él, y Alexis iba también a eso", sentenció.

¿Quién era "El Gitano"?

En 2010, "El Gitano" tenía 18 años y debutó interpretando la canción "Madre" de Los Rebujitos en el programa "Talento Chileno". Su interpretación emocionó al jurado del espacio, lo que le permitió avanzar en la competencia.

Años más tarde, el artista recordó ese momento a través de su cuenta personal de Instagram en la que adjuntó el video de su presentación: "Fue una de mis grandes experiencias dentro de la música y carrera, donde he vivido un momento emocionalmente inolvidable", escribió en el post.

Antes de subir el escenario, Valdés comentó la difícil situación familiar que estaba enfrentando, ya que no contaba con el apoyo de sus padres y se había distanciado de su familia. "Ellos no saben que estoy hoy día aquí, e igual me gustaría que me vieran para que valoricen un poco lo que perdieron", declaró en ese momento.

Según contó en un programa de televisión, Valdés dejó su casa a los 16 años y se mudó con sus tíos en Talca, donde comenzó a encontrar su pasión por la música gitana, cantando en el transporte público para juntar dinero.

Pese a su gran talento y destacadas presentaciones, Claudio Valdés se quedó con el segundo lugar en la competencia. Sin embargo, su popularidad lo llevó impulsar su carrera musical. En 2011 lanzó su primer disco de estudio, el cual llevó por nombre "Por Ustedes" y que logró vender 13 mil copias en nuestro país.

Actualmente Valdés seguía incursionando en la música, de hecho, apenas dos días antes de su muerte estrenó el videoclip de "Nena vamo' a darle", su última colaboración, en la que el artista se aleja de su tradicional estilo para incursionar en el reggaetón.

En compañía de El Efe, Mc Grone, Winer_elcapo y Motaman King Ragga, otras figuras de la música urbana, Valdés destacó por su característica voz e interpretación en guitarra.

