Mujer cae desde un segundo piso mientras bailaba en una fiesta y quedó grabado

Una fiesta de cumpleaños casi termina en tragedia después de que una de las invitadas cayó al vacío desde un segundo piso. El cantante Engell Melody animaba y grababa al mismo tiempo dentro de la vivienda del barrio El Recreo, de Barranquilla, Colombia, cuando ocurrió el accidente.

Greysi García bailaba cerca del borde de la ventana del salón, detalla Caracol. En el video del cantante, se ve a la mujer en el fondo disfrutaba al ritmo de la música.

“¡Se cayó!”

La mujer a ratos levantaba los brazos, pero en cuestión de segundos el cuerpo se fue hacia atrás y desapareció de la imagen. Melody reaccionó inmediatamente y gritó: “¡Se cayó!”. Los invitados comenzaron a gritar a mirar por la ventana. El cuerpo de Greysi se encontraba inmóvil sobre el pavimento.

Con la rápida acción de los presentes, Greysi pudo ser trasladada hasta un centro de salud para recibir primeros auxilios. Medios locales detallan que un primer momento quedó inconsciente y minutos después reaccionó.

El artista informó a través de sus redes sociales que Greysi está viva. “Ella está fuera de peligro. Tuvo fracturas y traumas en la cabeza”, precisó.

También aclaró que lo sucedido no fue provocado ante la versión de que pudo haber sido empujada. El video muestra claramente los detalles del accidente. “Nadie la empujó así que no hablen lo que no es por favor. Se le fue el cuerpo y con la fe en Dios se levantará victoriosa”, escribió.

Todo sobre Mundo