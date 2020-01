De nuevo por las drogas: Muere Nick Gordon, hijo adoptivo de Whitney Houston

Una nueva tragedia golpea a la familia de Whitney Houston luego de que su hijo adoptivo, Nick Gordon, perdiera la vida este 1 de enero.

El joven de 20 años sufrió un ataque al corazón debido a una sobredosis. A pesar de que fue trasladado de urgencias a un hospital, no pudieron salvarle la vida.

Fue su hermano Jack Walker Jr quien confirmó la noticia. "Estamos devastados por la pérdida de mi hermano. Deja un vacío en los corazones de mi familia y sus amigos. La batalla de Nick en la vida no fue fácil. Estaré eternamente agradecido de que Dios me haya brindado un pequeño momento al final de la vida de Nick. Pude sostener su mano mientras se iba", expresó.

Tres muertes por droga

La muerte de Gordon llega cinco año después del deceso de Bobbi Kristina, la única hija biológica de Houston, quien también perdió la vida debido a una sobredosis.

La joven murió en una tina tras haber ingerido un cóctel de drogas que él mismo había preparado. Por esta razón, Gordon fue declarado "legalmente responsable" de la muerte de su hermana ya que la dejó en la bañera inconsciente. Además ambos habían comenzado una relación amorosa tres años después del fallecimiento de la intérprete de "I will always love you".

El joven debió pagar 36 millones de dólares a la familia de la joven con quien se había criado luego de que Houston lo adoptara cuando tenía 12 años.

Sin embargo, el fallecimiento de Bobbi y Gordon se suma a la de Whitney Houston que comenzó la saga de trágicas muertes debido a la adicción a las drogas. La talentosa cantante también fue encontrada sin vida en un baño de un hotel de Los Ángeles en 2012.