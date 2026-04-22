Meganoticias Prime - Miércoles 22 de abril 2026

22 abr. 2026 - 23:01 hrs.

Este miércoles 22 de abril, Constanza Santa María y Juan Manuel Astorga realizaron un repaso por las noticias más importantes de la jornada en Chile y el mundo en una nueva edición de Meganoticias Prime.

Una de las noticias más destacadas fue el secuestro de un empresario en la comuna de San Miguel, caso que está siendo llevado por la PDI. Además, también se ahondó en el "Plan de Reconstrucción Nacional" del Presidente José Antonio Kast, iniciativa que ya fue firmada y enviada al Congreso.

Por otro lado, Mega Investiga accedió en exclusiva al testimonio de un supuesto militante del Frente Amplio, quien reconoce una presunta planificación del ataque del que fue víctima la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile (UACh).

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