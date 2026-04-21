Meganoticias Prime - Martes 21 de abril 2026
Este martes 21 de abril, Constanza Santa María y Juan Manuel Astorga realizaron un repaso por las noticias más importantes de la jornada en Chile y el mundo en una nueva edición de Meganoticias Prime.
Una de las noticias más destacadas fue la declaración que entregó la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, tras ser agredida en la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia, testimonio al que accedió Mega Investiga de forma exclusiva.Ir a la siguiente nota
Además, se abordó la exposición que realizó la expresidenta Michelle Bachelet para defender su candidatura por la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), el cuestionamiento del Gobierno a la gestión de Codelco, entre otras noticias de índole nacional.
En materia internacional, Donald Trump extendió el alto el fuego con Irán, a la espera de la propuesta que hará el país islámico para sellar o no las negociaciones.
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