Meganoticias Prime - Martes 21 de abril 2026

21 abr. 2026 - 22:47 hrs.

Este martes 21 de abril, Constanza Santa María y Juan Manuel Astorga realizaron un repaso por las noticias más importantes de la jornada en Chile y el mundo en una nueva edición de Meganoticias Prime.

Una de las noticias más destacadas fue la declaración que entregó la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, tras ser agredida en la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia, testimonio al que accedió Mega Investiga de forma exclusiva.

Además, se abordó la exposición que realizó la expresidenta Michelle Bachelet para defender su candidatura por la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), el cuestionamiento del Gobierno a la gestión de Codelco, entre otras noticias de índole nacional.

En materia internacional, Donald Trump extendió el alto el fuego con Irán, a la espera de la propuesta que hará el país islámico para sellar o no las negociaciones.

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