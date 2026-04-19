19 abr. 2026 - 00:15 hrs.

Este sábado 18 de abril en Meganoticias Prime se hizo un repaso por las noticias más importantes de la jornada en Chile y en el mundo.

Con la conducción del periodista Daniel Silva, se abordó un robo frustrado en Providencia donde tres sujetos fueron detenidos gracias a cámaras de seguridad y la coordinación entre Carabineros y funcionarios municipales.

Lo más visto de Noticieros 1 Meganoticias Prime - Sábado 18 de abril 2026

También se revisó la reaparición del expresidente Gabriel Boric en un foro en Barcelona y las elecciones que se han llevado a cabo en Perú.

Además, se emitió un reportaje sobre irregularidades en la entrega de licencias de conducir a personas con deudas de pensión de alimentos. Finalmente, se hizo un repaso por las noticias más importantes en el ámbito de la tecnología, ciencia y sustentabilidad en Planeta Futuro.

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