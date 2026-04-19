Meganoticias Prime - Sábado 18 de abril 2026
Este sábado 18 de abril en Meganoticias Prime se hizo un repaso por las noticias más importantes de la jornada en Chile y en el mundo.
Con la conducción del periodista Daniel Silva, se abordó un robo frustrado en Providencia donde tres sujetos fueron detenidos gracias a cámaras de seguridad y la coordinación entre Carabineros y funcionarios municipales.
También se revisó la reaparición del expresidente Gabriel Boric en un foro en Barcelona y las elecciones que se han llevado a cabo en Perú.Ir a la siguiente nota
Además, se emitió un reportaje sobre irregularidades en la entrega de licencias de conducir a personas con deudas de pensión de alimentos. Finalmente, se hizo un repaso por las noticias más importantes en el ámbito de la tecnología, ciencia y sustentabilidad en Planeta Futuro.
Leer más de