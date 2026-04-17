Meganoticias Prime - Jueves 16 de abril 2026

17 abr. 2026 - 00:06 hrs.

Este jueves 16 de abril en Meganoticias Prime se hizo un repaso por las noticias más importantes de la jornada en Chile y en el mundo.

Con la conducción de los periodistas Constanza Santa María y Juan Manuel Astorga, se abordó el operativo en Estación Central contra el comercio ambulante y la salida de los seremis que complican al Gobierno.

También se revisó la cancelación de vuelos en Europa por la falta de combustibles para aviones y la captura de una banda que robaba vehículos en estacionamientos de centros comerciales, los modificaban y luego los vendian.

Además, se abordó el primer vuelo de expulsión de migrantes, y el plan económico del Gobierno. Finalmente, se profundizó en las personas morosas de créditos universitarios, entre las que se encuentran autoridades.

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