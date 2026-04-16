Meganoticias Prime - Miércoles 15 de abril 2026

16 abr. 2026 - 00:17 hrs.

Este miércoles 15 de abril en Meganoticias Prime se hizo un repaso por las noticias más importantes de la jornada en Chile y en el mundo.

Con la conducción de los periodistas Constanza Santa María y Juan Manuel Astorga, se abordó el informe de Contraloría sobre las irregularidades en la gestión del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del gobierno del expresidente Gabriel Boric, además del primer vuelo de migrantes expulsados.

También se revisó el alza de las bencinas, el primer vuelo de migrantes expulsado y la nueva imagen generada con inteligencia artificial compartida por Donald Trump, en la cual aparece junto a Jesús.

Además, se analizó la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, quien anunció un paquete de medidas económicas. Para esto, se contó con una entrevista exclusiva al ministro del Interior, Claudio Alvarado.

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