Meganoticias Prime - Lunes 20 de abril 2026

20 abr. 2026 - 23:00 hrs.

Este lunes 20 de abril, Constanza Santa María y Juan Manuel Astorga realizaron un repaso por las noticias más importantes de la jornada en Chile y el mundo en una nueva edición de Meganoticias Prime.

La noticia más destacada de la entrega fue la detención y formalización de tres de los presuntos participantes de la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en una universidad de Valdivia.

Además, se hizo una revisión al nuevo atraso en el envío al Congreso del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, el alza en el precio de la canasta básica, además de los últimos acontecimientos en la Guerra en Irán y el terremoto de magnitud 7.4 que sufrió Japón.

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