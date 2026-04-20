20 abr. 2026 - 00:20 hrs.

Este domingo 19 de abril en Meganoticias Prime se hizo un repaso por las noticias más importantes de la jornada en Chile y en el mundo.

Con la conducción de la periodista Constanza Santa María, se abordaron los resultados de la encuesta Plaza Pública CADEM, que arrojaron un amplio porcentaje de desacuerdo con el Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el presidente José Antonio Kast.

Lo más visto de Noticieros 1 Meganoticias Prime - Domingo 19 de abril 2026

También se revisaron noticias policiales como un robo en un mall de Quilicura, la recuperación de armamento artesanal en la Región Metropolitana y operativos contra narco búnkers en San Bernardo.

Finalmente, se emitió un reportaje sobre la problemática de los cafés con piernas en Santiago y los delitos que se cometen por medio de los recintos que usan el concepto de cafés con piernas como fachada.

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