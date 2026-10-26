Al 90% de su capacidad: Cómo luce la Laguna Aculeo tras años de sequía

26 oct. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

Tras años prácticamente seca, la Laguna de Aculeo, en la comuna de Paine, vuelve a mostrar un paisaje marcado por el agua y la presencia de fauna luego de las lluvias que se han registrado este año en la Región Metropolitana. Actualmente, se encuentra cerca del 90% de su capacidad, luego de que comenzara a recuperarse gradualmente en 2023.

Durante un recorrido por el lugar se observaron peces y distintas especies de aves. El regreso del agua también ha permitido retomar actividades recreativas, aunque el uso de motos de agua abrió una discusión sobre cómo compatibilizar el disfrute de la laguna con la protección de su ecosistema.

La laguna vuelve a recibir visitantes

Carolina Silva, directora de Redfugio, centro de educación ambiental ubicado en el sector, destacó el regreso de este espacio natural tras años de sequía.

“La laguna fue un balneario súper importante para la Región Metropolitana antes de que se secara y ahora está volviendo a renacer, gracias a esta oportunidad que nos dio la naturaleza”, señaló.

Actualmente, quienes visitan el lugar pueden practicar actividades como kayak y windsurf, además de bañarse y observar aves. Silva indicó que ya se han descrito más de 80 especies en la laguna y anticipó que podrían sumarse otras con la llegada de aves migratorias.

La polémica por las motos de agua

La recuperación de la laguna también trajo de vuelta el uso de vehículos motorizados, entre ellos las motos de agua. La situación genera preocupación entre quienes buscan proteger el ecosistema, especialmente después de que el lugar fuera declarado humedal en diciembre de 2025.

Un mes después, la Contraloría determinó que el municipio de Paine se había excedido en sus atribuciones al establecer restricciones sobre los vehículos motorizados y las actividades permitidas en la laguna, materias que corresponden a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar).

Desde entonces, se mantiene la discusión sobre las medidas que pueden aplicarse para regular estas actividades y resguardar el lugar.

El alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, valoró la recuperación del cuerpo de agua y sostuvo que la declaración de humedal urbano podría permitir retomar medidas de protección.

“La Laguna Aculeo hoy en día es un ecosistema muy frágil que solo recién ahora y luego de muchos años de sequía se ha logrado recuperar. Por lo tanto, esperamos que con la declaración de humedal urbano podamos nuevamente establecer esta normativa a fin de poder resguardar y preservar la Laguna Aculeo para nuevas generaciones”, afirmó.

El jefe comunal también llamó a los habitantes y visitantes a evitar el uso de embarcaciones con motores a hidrocarburos. “La Laguna Aculeo hay que mirarla, hay que usarla, hay que gozarla, pero también debemos cuidarla y, claramente, en este ecosistema frágil y delicado que hoy en día se encuentra, los motores no son algo deseados”, señaló.