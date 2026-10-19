Familia Ponce Pinochet diversifica sus inversiones fuera de SQM y prepara una cartera de hasta 500 millones de dólares

19 oct. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

La familia Ponce Pinochet comenzó a ampliar sus inversiones más allá de su participación en Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). A través de Ponce Group, su family office vinculado al empresario Julio Ponce Lerou y sus herederos, el grupo está construyendo una cartera de activos financieros con foco en mercados extranjeros.

El proceso de diversificación comenzó hace aproximadamente un año. Desde entonces, la familia ha incorporado inversiones en activos públicos, principalmente bonos y, en una proporción menor, acciones.

Según los antecedentes, el portafolio se está desarrollando mediante fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa (ETF), orientados principalmente hacia la renta fija.

¿En qué consiste la nueva estrategia de la familia Ponce?

La preferencia por crear esta nueva cartera de alta liquidez respondería a la necesidad de mantener capital de fácil acceso y disponibilidad ante eventuales requerimientos de recursos vinculados a su principal negocio e inversión: SQM.

En esta línea, según reportó el Diario Financiero, el patrimonio destinado a estas inversiones tendría un tamaño estimado de entre 400 y 500 millones de dólares.

Además de las inversiones en mercados públicos, Ponce Group está evaluando ampliar su estrategia hacia los llamados activos alternativos, que corresponden a inversiones en mercados privados.

La estrategia contempla una cartera con predominio de instrumentos de renta fija, mientras que el grupo ha comenzado a acercarse a las principales distribuidoras de fondos de inversión del país para avanzar en la construcción de este portafolio.

Líderes de la diversificación dentro de Ponce Group

Ponce Group funciona como un conjunto de sociedades que administran inversiones y patrimonio familiar.

Esta nueva estrategia de diversificación es liderada por Francisca Ponce Pinochet: "Francisca trajo la idea de diversificar, hacer lo que hacen los otros family office (que tienen un negocio operativo). Es un proyecto nuevo y es de ella", apuntó uno de los actores que se reunió con el grupo.