La escritora Isabel Allende gana el Premio Planeta de novela 2026: Recibirá un millón de euros para publicación de obra ganadora

15 oct. 2026 - 19:11 hrs.

¿Qué pasó?

La escritora chilena Isabel Allende ganó el Premio Planeta de novela 2026, uno de los de mayor dotación del mundo literario, con su obra "La hora antes del alba", secuela de su reconocida novela "La casa de los espíritus".

El anunció fue a dado a conocer este jueves el jurado del certamen durante una gala celebrada en Barcelona.

La autora, de 84 años, recibió el galardón recompensado con un millón de euros (alrededor de 1,12 millón de dólares) de manos de los reyes de España, Felipe VI y Letizia. El finalista de esta edición del galardón fue Sergio Hernández con la novela "La añoranza".

La secuela de La casa de los espíritus llega a Planeta

La hora antes del alba es la continuación de "La casa de los espíritus", novela de Isabel Allende, publicada en 1982. La nueva obra marca el regreso a una historia que fue clave en el inicio de su carrera literaria.

El premio también marca un cambio editorial para la escritora chilena, quien estuvo vinculada durante 44 años a Plaza & Janés, sello perteneciente a Random House. Con este galardón, su nueva novela será publicada por Planeta.

La distinción se entrega en el marco del 75° aniversario del Premio Planeta, que contempla un millón de euros para la obra ganadora.