Intensa búsqueda de hombre que desapareció en balneario Las Salinas de Viña del Mar

14 oct. 2026 - 01:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo mantiene la Armada para encontrar a un hombre de 39 años que durante la tarde del martes desapareció en el balneario Las Salinas, en la ciudad de Viña del Mar.

Amplio operativo para encontrar a hombre desaparecido

El comandante Jacob Silva, capitán de puerto de Valparaíso, informó que a las 20:36 horas se les alertó sobre un hombre adulto al que se le había perdido el rastro en el sector de Las Salinas.

"Inmediatamente, la autoridad marítima desplegó todos sus medios humanos, materiales y técnicos", señaló.

El operativo de búsqueda ha sido apoyado por voluntarios del Bote Salvavidas, la Municipalidad de Viña del Mar y otras entidades públicas.

"Tenemos más de 50 personas desplegadas en este momento. Destacan nuestras unidades de superficie que navegan en una rebusca marítima", agregó.

La autoridad también remarcó que tienen copado el espacio aéreo "con 12 drones con capacidad infrarroja y personal de infantería".

El comandante Silva concluyó indicando que continuarán "la rebusca durante toda la noche para encontrar a la persona desaparecida".