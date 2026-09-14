El método tradicional detrás de un pisco artesanal que apuesta por recuperar el oficio

14 sept. 2026 - 08:05 hrs.

El pisco es uno de esos productos donde el método de elaboración puede ser tan importante como el resultado. Detrás de cada botella existe un oficio construido durante generaciones, con procesos que hoy vuelven a cobrar protagonismo.

En medio de esa tendencia, algunos productores han optado por rescatar prácticas tradicionales y ponerlas en el centro de su propuesta. La idea es trabajar con mayor cuidado cada etapa y permitir que la materia prima conserve sus características.

Esta mirada también pone atención en elementos que suelen quedar detrás de la botella: la variedad de uva utilizada, el territorio de origen, los tiempos de destilación y las herramientas empleadas durante el proceso.

Pisco Caur decidió seguir precisamente ese camino, desarrollando una elaboración artesanal y controlando directamente las distintas etapas. Sus fundadores inicialmente buscaban producir vino, pero la historia familiar y el vínculo con La Chimba y Canela, en el interior de Ovalle, los acercaron al mundo pisquero.

Uso de alambique tradicional portugués

Uno de los elementos centrales de su método es el uso de un alambique tradicional portugués, una herramienta poco habitual dentro de la producción de pisco chileno. Su utilización permite desarrollar una destilación más pausada, en lugar de acelerar el proceso mediante una mayor incorporación tecnológica.

La materia prima también cumple un papel fundamental. La elaboración utiliza exclusivamente Moscatel de Austria, buscando que las características de esta variedad se expresen sin mezclas que modifiquen su perfil.

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Durante la destilación se selecciona únicamente el corazón del producto, mientras cabeza y cola son descartadas. Además, el procedimiento se realiza a bajo grado alcohólico para favorecer la conservación de aromas, textura y características naturales de la fruta.

Pisco Caur busca así demostrar que la elaboración artesanal puede tener un lugar en una categoría contemporánea. Más que replicar una receta heredada, su propuesta consiste en recuperar conocimientos y métodos vinculados al territorio.

El resultado apunta a un destilado fresco y expresivo, donde origen, materia prima y oficio tienen un rol determinante. Una apuesta que devuelve la atención al tiempo necesario para transformar la uva en pisco.

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