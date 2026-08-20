Cuatro terremotos en 60 días: Experto explica la seguidilla sísmica en Sudamérica y la situación de Chile

20 ag. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves la región de Ayacucho en Perú. Este evento se suma a los intensos sismos registrados en las últimas semanas en Venezuela y Colombia, lo que ha generado inquietud sobre si existe alguna relación entre ellos y cómo podrían afectar la actividad sísmica de Chile.

En Meganoticias Prime Constanza Santa María y Pablo Collao conversaron con el docente de Geofísica Aplicada de la Universidad del Desarrollo (UDD), Luis Donoso, quien analizó el panorama sísmico regional, descartó la teoría de un "efecto dominó" entre países vecinos y detalló las zonas de Chile con mayor energía acumulada.

"No existe una hermandad sísmica"

Frente a la inusual concentración de movimientos de alta magnitud en el continente en menos de dos meses, el geofísico aclaró que no se trata de una reacción en cadena. "Cada evento es independiente. El sismo de Venezuela corresponde a la interacción de la placa sudamericana con la del Caribe; el de Colombia es un sismo intraplaca asociado a la dinámica del norte de la placa sudamericana, mientras que el de Perú ocurrió dentro de la placa de Nazca", explicó.

En esa misma línea, Donoso aprovechó para desmitificar la idea popular de que estos eventos responden al "Cinturón de Fuego" como si fuera una sola estructura conectada. "Ese es un concepto más bien literario. Lo que tenemos en el fondo es un pequeño 'sindicato' de placas tectónicas y los sismos son las interacciones entre ellas", puntualizó, añadiendo que, aunque este ha sido un año más activo en la región, la ocurrencia de varios sismos de magnitud 7 responde a la dinámica habitual de la Tierra.

Tres zonas de Chile con energía acumulada

Respecto a lo que se puede esperar para el país, el experto enfatizó que la ciencia no tiene la capacidad de predecir un terremoto indicando hora y lugar exactos, sino únicamente de delimitar zonas geográficas y rangos temporales de varios años. En ese contexto, detalló las tres áreas del territorio nacional que técnicamente se encuentran dentro de un ciclo de liberación de energía.

La primera de ellas corresponde a la zona de Atacama, un sector que registra antecedentes de megaterremotos en 1819 y 1922. Al contar con una importante acumulación de energía elástica, advirtió Donoso, existe una alta probabilidad de que ocurra un evento de gran magnitud en esa área durante los próximos años o décadas.

Por otro lado, se encuentra el Norte Grande, específicamente el tramo entre Iquique y Tocopilla. Luego del terremoto de Iquique registrado en 2014, la ruptura del segmento no fue completa, por lo que quedaron dos zonas pendientes de liberar energía: una franja comprendida entre el sur de Iquique y el norte de Tocopilla, y otra que se extiende desde el norte de Iquique hasta el sur del Perú.

Finalmente, al abordar el historial sísmico de la zona central de Chile —respaldado por los grandes movimientos de 1647, 1730, 1822, 1906 y 1985—, el especialista explicó que los ciclos de recurrencia para sismos de magnitud superior a 8 suelen fluctuar entre los 70 y 90 años. De esta manera, tomando como punto de referencia el evento de 1985, el área metropolitana y sus alrededores comenzarán a considerarse una zona "sísmicamente madura" hacia mediados de siglo.