Continúa búsqueda de Makarena Tolosa: Detienen a familiares de la joven por presunto secuestro con homicidio

20 ag. 2026 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

Dos familiares de Makarena Tolosa, de 49 y 55 años, quedaron detenidos a la espera de su formalización por el delito de secuestro con homicidio en contra de la mujer, de 29 años, desaparecida desde el 8 de mayo. La Fiscalía de la zona occidente de la Región Metropolitana amplió la audiencia para este domingo, mientras la PDI continúa buscando en la ribera del río Mapocho.

Según la investigación, Makarena salió ese día desde su casa en Melipilla hacia el sector céntrico de la capital para reunirse con familiares y recibir un pago en efectivo y un teléfono celular. La víctima habría compartido con los imputados durante toda la tarde y la noche, y luego habrían abordado juntos un bus del sistema Red: ese es el último registro que existe de ella.

Uno de los detenidos sería hermano de la madre de la víctima, es decir, tío directo; el otro también mantiene un vínculo familiar con ella. De acuerdo con los antecedentes recabados por la Fiscalía, la víctima se reunía en reiteradas ocasiones con ambos para el consumo de drogas y alcohol.

Las hipótesis que se manejan hasta el momento

El fiscal jefe de la zona occidente, Marcos Pastén, entregó detalles del caso: "una dinámica propia de consumo de drogas, alcohol, provocó que en un momento determinado se decidieran a secuestrarla y hacer desaparecer su cuerpo. Salieron de un domicilio común, subieron a un microbús y se alejaron hacia la comuna de Pudahuel, donde posteriormente, a nuestro juicio, se produce el fallecimiento de la víctima y el posterior ocultamiento del cuerpo".

Entre los antecedentes presentados en la audiencia figura el hallazgo de rastros de sangre humana en el colchón de uno de los imputados, cuyo análisis se espera confirmar en los próximos días.

La Fiscalía también solicitó levantar el secreto bancario de los dos detenidos y de la víctima, tras detectar transferencias de dinero repetidas desde las cuentas de los imputados hacia Mac¿karena Tolosa, así como otros antecedentes sensibles que se mantienen en reserva.

La abogada representante de la familia de la víctima explicó cómo recibieron esta información.

"Todo esto es nuevo, nosotros quedamos así sorprendidos porque, si bien es cierto, sí teníamos conocimiento de que ella tenía contacto con sus tíos, familiares, pero no por lo que se acaba de señalar. Ella había desaparecido el día que justamente compartió con ellos, el 8 de mayo. Mañana mi representado va al servicio médico legal a realizarse las pruebas de ADN, y le van a realizar obviamente las pruebas a los imputados para corroborar si esa sangre pertenece o no a Makarena Tolosa".

Se mantiene la búsqueda

En terreno, unos 25 funcionarios de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI trabajan en la ribera del río Mapocho, guiados por el análisis de tráfico telefónico y la triangulación de antenas.

El subprefecto García Huidobro detalló el trabajo policial: "La Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana tiene a cargo la investigación de la desaparición de Makarena Tolosa, quien desaparece el 8 de mayo del presente año. En el transcurso de este tiempo se han hecho diferentes diligencias investigativas: empadronamiento, ubicación de testigos, triangulación de antenas y una serie de análisis de datos que nos han permitido tener como lugar de interés la ribera del río Mapocho y este sector en particular para la búsqueda de la persona desaparecida, que tiene hoy día un encargo por presunta desgracia".

Realizarán examen de ADN

El padre de la víctima se someterá este viernes a un examen de ADN para comparar su muestra con los rastros de sangre hallados en el domicilio de uno de los imputados, mientras la Fiscalía también revisa las transferencias bancarias entre las cuentas involucradas.

Con la formalización fijada para este domingo, la Fiscalía mantiene la hipótesis de secuestro con homicidio en contra de sus dos familiares, a la espera de los resultados de ADN y del análisis de sangre que podrían confirmar el paradero de la víctima.