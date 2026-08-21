Temblor sacude al centro-norte del país: Revisa la magnitud de sismo

21 ag. 2026 - 01:11 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 01:04 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 66 kilómetros al oeste de Tongoy, a 23 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.