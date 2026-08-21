Temblor sacude al centro-norte del país: Revisa la magnitud de sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 01:04 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 66 kilómetros al oeste de Tongoy, a 23 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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