Metro de Santiago cierra 4 estaciones de la Línea 1

19 ag. 2026 - 21:28 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este miércoles, Metro de Santiago informó que debió cerrar varias estaciones de la Línea 1, a raíz de una "persona en la vía".

En específico, son cuatro estaciones las que permanecen sin servicio.

¿Qué estaciones no están disponibles?

Según el tren subterráneo las siguientes estaciones se encuentran cerradas:

La Moneda

Universidad de Chile

Santa Lucía

Universidad Católica

Todo sobre Metro de Santiago

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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