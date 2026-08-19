"Peor es mascar lauchas": La explicación del clásico refrán en Chile

19 ag. 2026 - 12:02 hrs.

La idiosincrasia chilena tiene elementos que nos identifican y diferencian de otros países, como las comidas, creencias, costumbres, emociones o modismos.

En particular, en Chile tenemos un lenguaje muy característico en el que abundan los dichos o refranes. Entre los más populares están algunos como andar a medio morir saltando, al que le quede el poncho, que se lo ponga, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, estar ojo al charqui y muchos más.

Otro que también es muy utilizado y que mezcla la tradición hispana con la picardía criolla es "peor es mascar laucha", algo que, si se interpreta de manera literal, puede ser de muy mal gusto; sin embargo, tiene un significado especial y se usa recurrentemente.

¿Qué significa el dicho "peor es mascar lauchas"?

El dicho "peor es mascar lauchas" se usa en el contexto económico. También es una forma resignada de decir que algo es mejor que nada, aunque no sea del agrado de la persona.

Es decir, se usa cuando te conformas con algo, aunque no sea lo ideal, ya que esa alternativa es mejor que no tener nada. Por ejemplo, si alguien te ofrece un trabajo mal pagado, pero llevas meses sin trabajar, asumes que no es lo que querías, pero "peor es mascar lauchas" (o sea, prefieres aceptarlo a quedarte sin nada).

¿De dónde viene el dicho "peor es mascar lauchas"?

Ahora bien, el origen de este refrán es debatible, aunque hay un dato que explica su verdadera procedencia.

Existe un mito de que este dicho es de cuando los mapuches quemaron el asentamiento español en la ciudad de Santiago y quedaron con poca comida. En ese entonces, las casas de madera se amarraban con cueros llamados "huchas". Se dice que, para saciar el hambre, los conquistadores habrían empezado a masticar este cuero. De ahí vendría el dicho "peor es mascar la hucha".

Sin embargo, esto es solamente un mito, porque la verdad es otra. Si bien la frase viene de la palabra "hucha", esta no tiene relación con cueros, sino que proviene del francés "huche", que significa alcancía.

De este modo, el dicho original significaba: "Peor sería tener que rascar/rasguñar hasta el último peso que queda en la alcancía", por eso se puede asociar a la economía de las personas.

Con el tiempo, "hucha" fue evolucionando a "laucha", que es como les decimos a los ratones en Chile, y así se formó la frase que hoy conocemos como "peor es mascar laucha".