Fantasilandia confirma fecha de cierre: Parque dejará de funcionar durante todo 2027 mientras se traslada a San Bernardo

11 jul. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Después de más de cuatro décadas de funcionamiento en el Parque O'Higgins, Fantasilandia confirmó cuándo cerrará definitivamente su histórica ubicación en Santiago para dar paso a su traslado a la comuna de San Bernardo.

La empresa informó que el recinto continuará funcionando con normalidad hasta el verano de 2027, manteniendo operativas todas sus atracciones y servicios. Sin embargo, una vez que cierre sus puertas, comenzará el proceso de traslado, por lo que el parque permanecerá cerrado durante todo ese año.

¿Cuándo cerrará Fantasilandia?

El cierre definitivo del parque ubicado en el Parque O'Higgins está previsto para el verano de 2027. A partir de ese momento comenzará el desmontaje y traslado de las atracciones hacia el nuevo recinto que se construye en San Bernardo.

Debido a la complejidad de este proceso, los juegos solo podrán ser desmontados una vez que el parque deje de recibir público, por lo que el nuevo recinto no abrirá de forma inmediata.

El nuevo Fantasilandia se emplazará en un terreno de 27 hectáreas y contará con un total de 55 atracciones.

Entre ellas estarán algunos de los juegos más emblemáticos del parque, como Evolution y Xtreme Fall, además de nuevas experiencias para los visitantes.

Uno de los principales atractivos del proyecto será la incorporación de un parque acuático, lo que ampliará considerablemente la oferta de entretención respecto del recinto actual.

¿Cómo avanzan las obras?

La empresa informó que las obras ya comenzaron en el nuevo terreno. Mientras que el parque acuático presenta un importante nivel de avance, la construcción del parque de atracciones aún no se inicia.

El traslado de los juegos existentes solo podrá realizarse una vez que Fantasilandia cierre sus puertas en Santiago, ya que las atracciones continuarán operando hasta el último día de funcionamiento del recinto.

Desde Fantasilandia hicieron un llamado a quienes deseen visitar el parque a aprovechar los últimos meses de funcionamiento en su histórica ubicación.

Asimismo, advirtieron que, a medida que se acerque la fecha de cierre, podría aumentar la demanda de entradas, por lo que la disponibilidad de tickets podría verse limitada durante los últimos días de operación.

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