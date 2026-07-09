Advierten que sistema eléctrico podría enfrentar un déficit de abastecimiento en julio y agosto

09 jul. 2026 - 14:18 hrs.

¿Qué pasó?

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) emitió una advertencia señalando que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) podría enfrentar un déficit de abastecimiento energético durante el mes de julio y, con una probabilidad bastante relevante, también en agosto.

Esta alerta surge como resultado de un análisis complementario al Estudio de Seguridad de Abastecimiento (ESA), elaborado en respuesta a un oficio de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

La institución solicitó actualizar las proyecciones considerando factores críticos recientemente comunicados por las empresas generadoras, como la indisponibilidad de la central Campiche hasta octubre, el fin de los derechos de generación en el Lago Laja y el cierre de la Laguna del Maule hasta fines de noviembre.

Los escenarios del riesgo

Para medir la gravedad de la situación, el Coordinador simuló dos escenarios de máxima exigencia operacional:

El primer escenario (Caso 6) : asume una condición hidrológica intensamente seca, restricciones en la reposición de combustible diésel y la salida de servicio de las centrales termoeléctricas Santa María y Nueva Ventanas hasta fin de año. Bajo estas condiciones, se proyecta un déficit de 305 GWh en julio (4% del consumo mensual) y de 558 GWh en agosto (8% del consumo mensual).

: asume una condición hidrológica intensamente seca, restricciones en la reposición de combustible diésel y la salida de servicio de las centrales termoeléctricas Santa María y Nueva Ventanas hasta fin de año. Bajo estas condiciones, se proyecta un déficit de 305 GWh en julio (4% del consumo mensual) y de 558 GWh en agosto (8% del consumo mensual). El segundo escenario (Caso 8): suma a las complejidades anteriores la indisponibilidad de los dos circuitos de la línea de transmisión de 500 kV Nueva Pan de Azúcar-Polpaico durante la segunda semana de julio. En este caso, el déficit se dispararía a 456 GWh en julio (6% del consumo) y 566 GWh en agosto (8 % del consumo).

El factor combustible y logístico

La raíz de esta vulnerabilidad radica en un violento incremento del consumo de combustibles para generación. Según datos del informe, el consumo promedio móvil de gas natural era de unos 1.000 m³/día en junio, pero explotó drásticamente a cerca de 6.000 m³/día en los primeros días de julio.

Esta escalada pone a máxima exigencia la cadena logística de transporte y almacenamiento, arriesgando quiebres de stock en las centrales.

Para mitigar este peligro, el CEN calcula que el país necesita de forma urgente inyectar al menos 30 millones de metros cúbicos (MMm³) de Gas Natural Licuado (GNL) o gas importado desde Argentina durante julio, y al menos 50 MMm³ en agosto. Este suministro extra debería distribuirse en un 60% para la zona centro del país y un 40% para el norte.

Lluvias insuficientes y medidas de emergencia

A pesar de que los pronósticos meteorológicos anticipan la llegada de sistemas frontales para las próximas dos semanas —los cuales aportarían cerca de 250 GWh adicionales de energía hidráulica en las cuencas de los ríos Maule, Biobío y el embalse Rapel—, el organismo fue tajante: este incremento de agua no permitirá eliminar por completo los déficits identificados.

Ante la urgencia, el Coordinador Eléctrico Nacional ya activó un plan de contingencia operativa. Entre las medidas destacan la habilitación de un proceso extraordinario para facilitar que las empresas generadoras incorporen de forma oportuna nuevas compras de gas natural, la obligación de reportar diariamente los niveles de diésel y la gestión directa con Enel Generación para acceder de manera prioritaria a las reservas de emergencia del Lago Laja.