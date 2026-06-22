Noche de San Juan 2026: Los rituales, creencias y tradiciones que marcan la noche más misteriosa del año

22 jun. 2026 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana se celebrará una de las tradiciones más antiguas y esperadas del calendario popular. Se trata de la Noche de San Juan, una festividad cargada de mitos, supersticiones y rituales que cada año congrega a miles de personas en Chile, América Latina y Europa.

Como es tradición, las actividades y creencias asociadas a esta fecha se concentran durante la noche del 23 de junio y la madrugada del 24 de junio, momento en que, según la cultura popular, ocurren fenómenos extraordinarios y se abre una conexión especial entre el mundo terrenal y el espiritual.

"En la víspera del 23 de junio, se espera a San Juan. Es la noche mágica, donde dialoga lo terrenal y lo celestial. Hay una serie de ritos que hace la gente", explican desde Patrimonio de Chile.

¿Cuáles son los rituales más populares de la Noche de San Juan?

A lo largo de los años, diversas tradiciones han pasado de generación en generación y continúan siendo practicadas por quienes creen en los poderes atribuidos a esta fecha.

La fuente de agua frente al espejo

Una de las costumbres más conocidas consiste en colocar una fuente con agua frente a un espejo, cubrirla con un paño blanco y ubicar dos velas alrededor. Según la creencia popular, a la medianoche es posible observar visiones reflejadas en el agua.

Invitar a un desconocido a la celebración

Otra tradición señala que, al llegar las 00:00 horas, se debe salir a la puerta de la casa e invitar al primer transeúnte que pase por el lugar para compartir la celebración.

Aprender guitarra bajo una higuera

La cultura popular sostiene que quienes se sienten bajo una higuera durante la Noche de San Juan podrían adquirir mágicamente la habilidad para tocar guitarra.

Ver al futuro amor

Según la tradición, las personas solteras que se asomen por una ventana a medianoche podrían ver pasar a quien será su futuro enamorado o enamorada.

La yema de huevo y la fortuna

Otro rito consiste en depositar la yema de un huevo en un vaso con agua. La forma que adopte posteriormente permitiría interpretar la suerte o el futuro de quien realiza el ritual.

Las tres papas bajo la cama

Esta es una de las costumbres más arraigadas en Chile. Consiste en colocar tres papas bajo la cama: una pelada, otra a medio pelar y una tercera con cáscara.

Posteriormente se debe escoger una sin mirar. La interpretación tradicional indica que:

Papa pelada: no habría matrimonio en el futuro.

Papa a medio pelar: la situación sentimental sería incierta.

Papa sin pelar: existiría un matrimonio próspero y estable.

Las agujas que anuncian matrimonio

Para este ritual se coloca un plato con agua y dos agujas separadas. Si con el paso de los minutos estas terminan uniéndose, la creencia indica que se aproxima un matrimonio o una unión amorosa.

La leyenda del diablo en la Noche de San Juan

Entre las creencias más difundidas también figura la supuesta aparición del diablo durante la medianoche del 23 al 24 de junio.

Algunas leyendas señalan que es posible ver su reflejo en los espejos y que, durante esas horas, su presencia sería más intensa que en cualquier otro momento del año. Estas historias forman parte del folclore popular y han sido transmitidas por generaciones en distintas zonas rurales y urbanas.

¿Por qué se celebra la Noche de San Juan?

Aunque actualmente la festividad está vinculada a Fiesta de San Juan Bautista, sus orígenes se remontan a antiguas celebraciones paganas relacionadas con los ciclos de la naturaleza.

La fecha coincide con el solsticio de verano en el hemisferio norte y con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, un fenómeno astronómico que históricamente fue asociado a rituales de renovación, fertilidad y buenos augurios.

Con el paso de los siglos, estas tradiciones se fusionaron con la celebración cristiana de San Juan Bautista, dando origen a una de las noches más emblemáticas del calendario popular.