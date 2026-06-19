Tragedia familiar en Calbuco: Padre y su hija de 4 añosmueren tras volcamiento de bote

19 jun. 2026 - 02:04 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del jueves terminó en tragedia para una familia de la comuna de Calbuco, en la región de Los Lagos. Lo que comenzó como una tarea de rutina para revisar una embarcación terminó con la muerte de un padre y su hija de solo cuatro años, luego del volcamiento de un bote auxiliar en el sector de Punta Lenqui, en Isla Puluqui.

La emergencia movilizó a equipos de la Armada, personal municipal y servicios de salud hasta la zona, mientras la comunidad intentaba asimilar lo ocurrido. Con el paso de las horas, la magnitud de la tragedia fue confirmada por el propio alcalde de Calbuco, Marco Silva.

¿Qué se informó?

En paralelo, la Fiscalía de Calbuco instruyó diligencias a Labocar para esclarecer las circunstancias del hecho.

En su declaración pública, el alcalde sostuvo: “Con mucha pena, lamento informar que se ha confirmado el fallecimiento de don Claudio Alejandro Villarroel Balcázar, de 43 años, y de su pequeña hija de 4 años de edad, Mayra Anaís Villarroel Coñuecar, en un accidente marítimo al abordar un bote auxiliar de su lancha”.

Silva añadió que “la Armada de Chile está llevando todo el procedimiento y esperamos que los cuerpos sean trasladados a Calbuco para ser llevados al Servicio Médico Legal”.

Cómo ocurrió la tragedia

Según explicó el jefe comunal, la familia había salido durante la tarde a realizar labores de mantención a una lancha de su propiedad, que se encontraba fondeada en el sector de San Ramón.

En ese contexto, Claudio Alejandro Villarroel Balcázar, de 43 años, regresaba junto a su esposa, Marcia Coñuecar, y su hija Mayra Anaís Villarroel Coñuecar, de cuatro años, a bordo de un bote auxiliar, cuando la pequeña embarcación perdió estabilidad y volcó.

Marco Silva relató a Radio Bío Bío que “cuando una familia fue a desaguar su lancha y, al regresar, al abordar un bote auxiliar, este se dio vuelta y cayeron al mar don Claudio Alejandro Villarroel Balcázar, su hija Mayra Anaís Villarroel Coñuecar y la señora Marcia Coñuecar”.

La única sobreviviente fue la madre, quien logró salir con vida y se encontraba en estado de shock.

Con el accidente ya consumado, los cuerpos de Claudio y la pequeña Mayra quedaron en la playa de Punta Lenqui, a la espera del procedimiento encabezado por la Armada de Chile.

Calbuco decreta luto comunal

El impacto del accidente golpeó especialmente a Isla Puluqui, donde la familia era conocida. Desde el municipio se dispuso apoyo inmediato para los cercanos y el traslado de recursos hasta la zona.

El alcalde confirmó además que este viernes se decretará duelo comunal.

“Siento en el corazón una profunda tristeza por esta tragedia y nuestras condolencias a la familia Villarroel Coñuecar. Calbuco hoy está de luto y los acompañamos con profundo respeto”, expresó.

Mientras avanzan las pericias y la investigación sigue en desarrollo, la comuna enfrenta horas marcadas por el dolor tras una tragedia que enluta a toda la comunidad.