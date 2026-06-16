Salió a cuidar animales y no regresó: intensa búsqueda de mujer de 53 años desaparecida en Quellón

16 jun. 2026 - 04:49 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que parecía una jornada habitual en el sector rural de San Juan de Chadmo, en la comuna de Quellón, región de Los Lagos, terminó convirtiéndose en horas de preocupación para una familia. Una mujer de 53 años permanece desaparecida luego de no regresar a su hogar tras realizar labores vinculadas al cuidado de animales en una zona apartada junto a su marido.

La desaparición de la mujer

La alerta comenzó a tomar forma avanzada la tarde. Según informó BiobioChile, después de compartir parte de la jornada en el campo, el hombre volvió solo al domicilio, mientras su esposa permanecía en el sector rural atendiendo a los animales. Con el paso de las horas y sin noticias de ella, decidió regresar al lugar para intentar encontrarla.

“Un matrimonio realiza sus labores diarias saliendo al sector rural en búsqueda de sus animales. Posterior a ello, solamente el esposo regresa al domicilio, mientras su esposa continúa en dicho sector rural con sus animales. Siendo las 18:00 horas, el esposo se percata de que su esposa aún no regresa al domicilio, por lo que sale en su búsqueda en dicho sector”, relató el teniente Gustavo Muñoz, de la Sexta Comisaría de Quellón.

La denuncia que activó el operativo

La búsqueda inicial no tuvo resultados. Tras recorrer el sector durante aproximadamente una hora sin encontrar a la mujer, el hombre decidió alertar a su familia sobre lo ocurrido.

“Tras buscarla durante una hora, no la encuentra, por lo que se comunica con su nuera, a la cual le indica los hechos ocurridos. Esta persona concurre hasta la Comisaría de Quellón denunciando por presunta desgracia”, agregó el oficial.

Continúa la búsqueda en el sector rural

Desde ese momento, se desplegó un operativo de rastreo en San Juan de Chadmo con apoyo de Bomberos, personal municipal y funcionarios policiales, quienes continúan trabajando en el área para intentar ubicar a la mujer.

Hasta ahora, las labores de búsqueda no han permitido establecer su paradero, mientras los equipos mantienen las diligencias en el sector rural de Quellón.