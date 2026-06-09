Prisión preventiva para cuatro imputados por homicidio de brigadista de Conaf: Estaban prófugos desde 2020

09 jun. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

En Cañete se desarrolló la formalización de cuatro integrantes vinculados a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), quienes fueron detenidos en un operativo realizado por la PDI y la Armada.

Los imputados quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por una serie de robos e incendios investigados en la Provincia de Arauco.

Entre los hechos atribuidos por la Fiscalía figura el homicidio del brigadista de Conaf Moisés Orellana, ocurrido en septiembre de 2020, cuando la víctima tenía 21 años.

Los delitos que investiga la Fiscalía

La investigación relaciona a los cuatro imputados con distintos hechos de violencia rural ocurridos en la provincia de Arauco, incluyendo el asesinato del brigadista de Conaf.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, la Fiscalía les atribuye los delitos de robo con intimidación reiterado, incendio de vivienda reiterado, incendio y homicidio simple, todos en calidad de coautores.

Según la información entregada en la formalización, los acusados permanecían prófugos desde que ocurrieron los hechos investigados.

Tras revisar los antecedentes presentados por las partes, el Juzgado de Garantía de Cañete decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los cuatro imputados.

Además, el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

Asesinato de Moisés Orellana

La madrugada del 8 de septiembre de 2020 ocurrió un ataque incendiario en la ribera de la Laguna Lloncao, donde encapuchados quemaron tres cabañas.

Posterior a esto, los sujetos sustrajeron dos vehículos en los cuales escaparon. Fue durante la fuga que se encontraron con otro automóvil, en el cual viajaba Moisés junto a amigos.

Fue en ese contexto, en que uno de los encapuchados habría disparado, dando muerte al joven.

Detención y declaraciones

Alexis Llanquileo, Eduardo Donoso Tromelao, Diego Lincopan y César Millanao fueron detenidos en un procedimiento que contó con la participación de cerca de 150 efectivos policiales.

Las autoridades destacaron que con la detención de esta jornada se resuelve una búsqueda que se desarrolló por varios años:



"Son hechos concretos que hoy día le van a entregar una mayor posibilidad a la gente de Arauco, de la provincia de Arauco, de poder desplazarse, de poder tener una vida normal", sostuvo Richard Soto, Seremi Seguridad Pública del Bíobio.

Y agregó: "Parte de este esfuerzo está desarrollado dentro delque destacó el ministro Arrau, que está relacionado por una parte a recuperar el territorio. Donde exista el delito estará el", indicó refiriendose a las acciones coordinadas para combatir la violencia rural.

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