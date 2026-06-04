Encuentran cráneo humano a metros de un colegio en Concepción

04 jun. 2026 - 13:24 hrs.

¿Qué pasó?

Impacto generó durante la mañana de este jueves el hallazgo de un cráneo humano al interior de una caja de cartón en las cercanías de un establecimiento educacional en Concepción, región del Biobío.

El descubrimiento se produjo junto a un contenedor de reciclaje ubicado en el sector Lomas de San Sebastián, lo que provocó preocupación entre vecinos, apoderados y personas que transitaban por el lugar.

Tras la denuncia, personal policial llegó hasta el sitio del suceso para realizar las primeras diligencias, manteniendo el área acordonada mientras se desarrolla el procedimiento investigativo.

Fiscalía encargó diligencias a la Brigada de Homicidios

Desde la Fiscalía de Flagrancia, la persecutora penal Paulina Pezoa instruyó las primeras acciones investigativas y dispuso que la indagatoria quedara en manos de detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

Asimismo, se solicitó la concurrencia de peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) para realizar los primeros análisis en el lugar del hallazgo.

De acuerdo con información entregada por la policía civil, en el sitio fueron encontradas osamentas humanas que deberán ser sometidas a pericias especializadas por parte del Servicio Médico Legal (SML).

Restos serían de antigua data y no estarían vinculados a un delito

Según los antecedentes preliminares, los restos encontrados corresponderían a osamentas de antigua data y, hasta ahora, no existirían indicios que permitan vincularlos a un hecho delictual.

No obstante, las diligencias continúan con el objetivo de establecer con precisión el origen de los restos humanos y determinar su antigüedad.