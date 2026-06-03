Pueden llevarte hasta 12 gratis: Revisa las promociones del "Día de la Dona"

03 jun. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

En los días fríos y nublados se antoja más un bocadillo dulce. Por eso, con el invierno cada vez más cerca, resulta conveniente que este viernes 5 de junio sea el "Día de la Dona".

Como es tradición, esta jornada no es sólo celebrada por los consumidores que compran estas deliciosas masas dulces, fritas y esponjosas, sino también por los locales que suelen ofrecer promociones para que las personas ahorren o se lleven a sus casas más de estos productos para disfrutar en el desayuno, la once o entre las comidas.

Promoción en Dunkin Donuts

La conocida cadena Dunkin Donuts anunció en sus redes sociales que por el precio de una dona podrás disfrutar el doble, ya que este 5 de junio tendrá 2x1 en la compra unitaria de estos bocadillos.

"Ese momento en que pedir una donut extra deja de ser un lujo y se convierte en una excelente decisión", señaló la empresa.

La oferta será válida solo este viernes en compras presenciales. Además, se podrá comprar un máximo de 12 donas por boleta.

Promoción de Krispy Kreme

La cadena Krispy Kreme regalará una "doughnut". Para obtenerla sólo debes acercarte a cualquier sucursal y pedirla.

Pero eso no es todo, también si compras una docena te regalan otra docena de Original Glazed.

Estas promociones estarán disponibles hasta agotar stock.

Hasta el momento, ninguna otra empresa ha dado a conocer promociones para este 5 de junio.