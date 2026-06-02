Activan protocolo de emergencia en el Aeropuerto de Santiago por presunta presencia de bomba

02 jun. 2026 - 20:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento de seguridad se desarrolla la tarde de este martes en el Aeropuerto de Santiago luego de que se reportara una presunta amenaza de bomba a bordo de un vuelo comercial proveniente de Calama.

La situación motivó la activación de los protocolos de emergencia y el despliegue de equipos especializados para inspeccionar la aeronave.

A través de sus redes sociales, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se encuentra realizando diligencias en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez ante una eventual presencia de explosivos.

Además, recomendó a los pasajeros contactar a sus respectivas aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos, debido a posibles alteraciones operativas derivadas del procedimiento.

Pasajero afirmó portar una bomba durante el vuelo

Según consigna ADN, el incidente ocurrió a bordo del vuelo LA1249 de LATAM Airlines, un Airbus A321 que cubría la ruta entre Calama y Santiago.

Mientras la aeronave se aproximaba al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, se reportó que uno de los pasajeros manifestó portar un artefacto explosivo, situación que fue comunicada a las autoridades aeronáuticas para activar los procedimientos de emergencia correspondientes.