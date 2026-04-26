"Todos los lunes y viernes habrá tiroteo": Funcionaria de Cesfam de La Cisterna es detenida tras difundir mensajes con amenazas

26 abr. 2026 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de mensajes que advertían supuestos tiroteos en un centro de salud de la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana, terminó con una funcionaria detenida por la Policía de Investigaciones (PDI).

"Todos los lunes y viernes habrá tiroteo"

El caso ocurrió en el Cesfam Eduardo Frei Montalva, donde una trabajadora de 47 años habría instalado papeles con frases alarmantes. En ellos se leía: "Todos los lunes y viernes habrá tiroteo en el trabajo... No venir, por favor".

La situación fue denunciada por funcionarios del mismo recinto asistencial, lo que activó diligencias por parte de la PDI. Tras revisar cámaras de seguridad y realizar distintas pericias, los investigadores lograron identificar a la presunta responsable.

¿Qué dijo la PDI?

La comisaria Mariela Ibáñez explicó que "debido a la gravedad del hecho, personal policial de esta brigada se constituye en el lugar, en donde, a través del método científico técnico, se logra establecer la veracidad del hecho, cursando la respectiva denuncia y realizando las primeras diligencias".

La oficial agregó que "a través de peritajes, empadronamiento y diversas técnicas de investigación, se logra establecer que la imputada corresponde a una funcionaria del referido Cesfam. El hecho reviste caracteres de delito, por lo que la funcionaria fue detenida y pasa a control de detención".

Hasta ahora, no se han informado las razones que habrían motivado a la mujer a colocar los mensajes en el establecimiento de salud.

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