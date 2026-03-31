Suspenden clases en jardín infantil de Antofagasta tras amenazas de tiroteo por redes sociales

31 mar. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado por la región de Antofagasta, Sebastián Videla, denunció una amenaza de ataque armado contra un jardín infantil, ubicado en el sector norte de la ciudad de Antofagasta. La situación generó preocupación en la comunidad educativa y derivó en la suspensión preventiva de clases.

Amenazas fueron a través de redes sociales

Según los antecedentes, la advertencia fue difundida a través de redes sociales. En el mensaje, un individuo anunciaba un atentado con arma de fuego al jardín Hai May Tier e incluso hacía referencia directa a funcionarias del recinto, asegurando conocer sus horarios.

El contenido del mensaje encendió las alarmas entre apoderados y autoridades: "Aviso atentado mañana sin llorar ni las tías ni los niños, me sé sus horarios", señalaba la publicación, junto con otras amenazas dirigidas a una persona específica.

Tras conocerse la situación, los apoderados alertaron a la comunidad educativa. Como medida preventiva, el establecimiento decidió suspender sus actividades mientras se realizaban las denuncias y se evaluaban acciones de resguardo.

Personal de la PDI realiza las primeras diligencias

El diputado Sebastián Videla condenó los hechos y calificó la amenaza como de extrema gravedad. En ese contexto, sostuvo que el autor del mensaje ya habría sido identificado y que debe ser detenido con la mayor rapidez posible.

Asimismo, el parlamentario planteó que este tipo de situaciones genera temor en la población. Por ello, no descartó que se evalúe la aplicación de la Ley Antiterrorista, considerando que la advertencia estaba dirigida contra funcionarias y menores de edad.

Videla tomó contacto con las policías y autoridades de Gobierno para abordar el caso. Poco después, al jardín infantil llegó personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las primeras diligencias. "No podemos dejar pasar amenazas de atentado con arma de fuego", enfatizó el legislador.