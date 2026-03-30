Estará en la azotea: Abrirán una nueva cafetería en histórico edificio de Santiago Centro

30 mar. 2026 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el mes de marzo, se reveló que una firma de arquitectura está interesada en abrir un nuevo espacio social en el centro de Santiago, pero no uno tradicional: quieren crear una cafetería en la azotea de un histórico rascacielos del centro de la capital.

Fue durante una cápsula documental sobre el clásico paseo de la calle Nueva York que Andrei Sokolov, el periodista y cronista urbano ruso, conversó con quienes desean renovar este espacio del inmueble y transformarlo en un nuevo punto de encuentro a pasos de La Moneda.

Así será la nueva cafetería que abrirán en la azotea de histórico rascacielos de Santiago Centro

Desde M+G Estudios, la oficina de arquitectura interesada en transformar la azotea, revelaron que antiguamente se realizaban fiestas en el lugar, por lo que decidieron que darle una nueva vida era ideal.

Diseño presentado por M+G Estudios para la nueva cafetería. / @AndreiSokolovCL

Germán Venegas, arquitecto de M+G Estudios, fue quien anunció la renovación del Edificio Ariztía: "Decidimos crear un proyecto que propone un café con terraza, que, por otro lado, también es interesante, porque ofrece una perspectiva total y distinta del centro de Santiago".

Diseño presentado por M+G Estudios para la nueva cafetería. / @AndreiSokolovCL

A pesar de que aún no hay una fecha para su inauguración, Venegas expresó que están trabajando para sacarlo adelante. "Seguimos con ese desarrollo y esperamos pronto poder anunciar el inicio de este proyecto", mencionó en la cápsula de Sokolov.

Mira el video de Andrei sobre la nueva cafetería:

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