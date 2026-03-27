Nuevo gimnasio premium llega a Santiago con una inversión de $923 millones: Este es su valor mensual

27 mar. 2026 - 15:17 hrs.

¿Qué pasó?

Con una inversión de US$1 millón —equivalente a $923.110.000 pesos chilenos— se iniciará la construcción de un nuevo gimnasio boutique en Santiago que promete una propuesta integral de entrenamiento y bienestar.

El recinto contará con una superficie de 1.100 metros cuadrados e incluirá máquinas, pesas y un sector wellness equipado con sauna, jacuzzi y espacios de recuperación.

¿Dónde estará ubicada?

El proyecto se ubicará al interior del nuevo estadio de la Universidad Católica, en el Claro Arena, tras una serie de negociaciones que se extendieron por seis meses entre el presidente de Cruzados, Juan Tagle, y los socios Ignacio Hermosilla, Mauricio Noval y el ex CEO de CineHoyts, Francisco Schlotterbeck.

Según consignó Diario Financiero, el gimnasio llevará por nombre “Terrez” y ofrecerá planes mensuales desde los $100.000, aunque también habrá planes anuales.

La meta inicial del proyecto es alcanzar los 1.000 socios activos durante su primer año de funcionamiento, con una proyección de ingresos anuales que fluctúa entre US$800 mil y US$1 millón.

Cafetería y propuesta gastronómica

El proyecto no solo contempla un espacio deportivo, sino también una cafetería abierta al público general, incluso durante conciertos y eventos masivos que se realicen en el recinto.

En este espacio se ofrecerán bebidas proteicas, smoothies y preparaciones elaboradas con ingredientes orgánicos en el lugar, además de una panadería propia.

La propuesta gastronómica estará a cargo de la chef peruana Solange Martínez, y será operada por Paula Pons y María José Covarrubias, ambas con experiencia en alimentación saludable y servicios de banquetería.

La apertura del recinto está prevista para agosto de 2026, con una proyección de recibir a más de 30 mil personas al mes.

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