Muere a los 92 años histórico empresario chileno que fundó Rosen

30 mar. 2026 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

A los 92 años falleció José Rosenberg Villarroel, empresario chileno y fundador de la empresa Rosen. La noticia fue dada a conocer el sábado por la propia compañía a través de un comunicado.

En el escrito, la marca de camas y colchones expresó: "Con profundo pesar, Rosen comunica el fallecimiento de su fundador José Rosenberg Villarroel, destacado empresario chileno y figura clave en el desarrollo de la industria del descanso en América Latina".

De un pequeño taller a un holding internacional

Rosenberg nació en 1933 en la ciudad de Angol, región de La Araucanía. "Forjó su historia desde una infancia marcada por el esfuerzo y la adversidad. Hijo de una familia trabajadora, y guiado por el ejemplo de su madre, doña Blanca Villarroel, desarrolló desde temprana edad una ética basada en la perseverancia, el ingenio y la resiliencia, valores que definieron su vida", detalló el comunicado.

En 1958, la familia empezó a fabricar colchones de manera artesanal en un pequeño galpón de 50 metros cuadrados en Temuco. Apenas hacían un colchón diario, pero "con visión, dedicación y trabajo incansable, ese emprendimiento creció sostenidamente hasta convertirse en un holding internacional, posicionándose como un referente mundial en la industria del descanso", destacó la compañía.

Con el pasar de los años, la empresa dejó de ser solo una fábrica de colchones para convertirse en una marca reconocida en Chile, con la venta de camas, muebles, ropa de cama y soluciones de descanso. También se expandió en países como Argentina, Bolivia, Colombia y Perú.

Su legado

El empresario también destacó como un empresario ilustre de regiones "y contribuyó de manera significativa al desarrollo del sur de Chile y del país, dejando una huella imborrable en quienes lo conocieron y trabajaron junto a él", afirmó Rosen.

Desde 2023 ya estaba retirado de los negocios de la compañía tras décadas al mando, aunque seguía teniendo un rol preponderante. De hecho, en 2025 Rosen presentó en Londres una línea premium llamada "J. Rosenberg".

Sus restos fueron velados el fin de semana en la Planta Rosen de Temuco, mientras que la misa fúnebre se realizará este lunes a las 16:00 horas en la Catedral de Temuco. En tanto, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, decretó duelo comunal.

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