Emiten aviso de marejadas para las costas de Chile desde el lunes: ¿Dónde ocurrirá el fenómeno?
¿Qué pasó?
El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informó este domingo sobre un aviso de marejadas que se presentará desde el sector Golfo de Penas hasta Arica y el Archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.
El fenómeno oceánico partirá desde el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el jueves 2 de abril, alcanzando su mayor peak en las horas de pleamar o alta marea y según las condiciones del viento local.
¿Cuándo llegarán las marejadas a cada sector?
De acuerdo con lo informado por el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, las marejadas llegarán a la costa en las siguientes fechas:
- Archipiélago Juan Fernández: Lunes 30 de marzo (AM).
- Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: Lunes 30 de marzo (AM).
- Golfo de Arauco hasta Coquimbo: Lunes 30 de marzo (PM).
- Coquimbo hasta Arica: Martes 31 de marzo (AM).
En tanto, las condiciones de mar se mantendrán hasta las siguientes fechas:
- Golfo de Penas hasta Coquimbo: Miércoles 1 de abril
- Archipiélago Juan Fernández: Miércoles 1 de abril
- Coquimbo hasta Arica: Jueves 2 de abril.
¿Qué informaron desde la Armada por las marejadas?
El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca, explico el fenómeno y dijo que se da producto de "un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del lunes 30 de marzo en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".
"Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 22:00 y 00:00 horas como marea primaria y entre las 10:00 y 12:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al octavo aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año", agregó la autoridad de la Armada.
Por último, se hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de seguridad establecidas, como evitar el tránsito en sectores rocosos y evitar el ingreso al mar mientras se desarrollen las marejadas.
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