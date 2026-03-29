Emiten aviso de marejadas para las costas de Chile desde el lunes: ¿Dónde ocurrirá el fenómeno?

29 mar. 2026 - 09:24 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informó este domingo sobre un aviso de marejadas que se presentará desde el sector Golfo de Penas hasta Arica y el Archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.

El fenómeno oceánico partirá desde el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el jueves 2 de abril, alcanzando su mayor peak en las horas de pleamar o alta marea y según las condiciones del viento local.

¿Cuándo llegarán las marejadas a cada sector?

De acuerdo con lo informado por el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, las marejadas llegarán a la costa en las siguientes fechas:

Archipiélago Juan Fernández: Lunes 30 de marzo (AM).

Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: Lunes 30 de marzo (AM).

Golfo de Arauco hasta Coquimbo: Lunes 30 de marzo (PM).

Coquimbo hasta Arica: Martes 31 de marzo (AM).

En tanto, las condiciones de mar se mantendrán hasta las siguientes fechas:

Golfo de Penas hasta Coquimbo: Miércoles 1 de abril

Archipiélago Juan Fernández: Miércoles 1 de abril

Coquimbo hasta Arica: Jueves 2 de abril.

¿Qué informaron desde la Armada por las marejadas?

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca, explico el fenómeno y dijo que se da producto de "un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del lunes 30 de marzo en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

"Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 22:00 y 00:00 horas como marea primaria y entre las 10:00 y 12:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al octavo aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año", agregó la autoridad de la Armada.

Por último, se hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de seguridad establecidas, como evitar el tránsito en sectores rocosos y evitar el ingreso al mar mientras se desarrollen las marejadas.

Todo sobre El Tiempo