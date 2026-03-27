Gobierno pide detectores de metales en colegios tras ataque en Calama: "No es aceptable que un niño ande con un arma blanca"

27 mar. 2026 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

La tragedia ocurrida en el colegio Obispo Silva Lezaeta de Calama motivó una reacción inmediata del Gobierno. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto a la titular de Educación, María Paz Arzola, abordaron el caso desde dependencias de Carabineros en Santiago.

Cabe recordar que este viernes, un estudiante de cuarto medio atacó con arma blanca a dos trabajadoras del establecimiento y a tres alumnos de segundo medio. Una de las funcionarias falleció y la otra resultó herida de gravedad.

Steinert aseguró que como Ejecutivo adoptarán "todas las medidas necesarias para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir", destacando la instalación de detectores de armas en los ingresos a los establecimientos educacionales.

Detector de armas en colegios

Respecto a la implementación de pórticos de detección de armas en colegios, la ministra afirmó que "no es aceptable que un niño ande con un arma blanca en un establecimiento educacional y por eso cada establecimiento educacional debe tener la tecnología".

La secretaria de Estado explicó que esta tecnología permitiría identificar situaciones de riesgo: "Detectar, por ejemplo, si un alumno ingresa con un arma blanca, como ocurrió en este caso, un adulto de 18 años, y así evitar que los colegios sean vulnerables".

Añadió que la ley que habilita esta medida está pendiente de promulgación y que, una vez publicada, los colegios deberán adoptar los mecanismos de protección.

Gobierno anunció querella

Además, anunció que el ministerio de Seguridad interpondrá una querella por "homicidio consumado, homicidio frustrado y los ilícitos que correspondan".

Por su parte, la ministra Arzola hizo un llamado a la sociedad en su conjunto: "Esto requiere del apoyo de todos y no se puede volver a repetir”.

La autoridad subrayó que el hecho era imposible de prever: "Este establecimiento es... uno podría decir 'normal', que no presentaba problemas adicionales (...)".

"Las clases están suspendidas y ahora la prioridad es desplegar todos los apoyos, la contención emocional de esa comunidad y esa es la urgencia ahora", añadió.