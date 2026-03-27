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Gobierno pide detectores de metales en colegios tras ataque en Calama: "No es aceptable que un niño ande con un arma blanca"

¿Qué pasó? 

La tragedia ocurrida en el colegio Obispo Silva Lezaeta de Calama motivó una reacción inmediata del Gobierno. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto a la titular de Educación, María Paz Arzola, abordaron el caso desde dependencias de Carabineros en Santiago.

Cabe recordar que este viernes, un estudiante de cuarto medio atacó con arma blanca a dos trabajadoras del establecimiento y a tres alumnos de segundo medio. Una de las funcionarias falleció y la otra resultó herida de gravedad

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Steinert aseguró que como Ejecutivo adoptarán "todas las medidas necesarias para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir", destacando la instalación de detectores de armas en los ingresos a los establecimientos educacionales.

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Detector de armas en colegios 

Respecto a la implementación de pórticos de detección de armas en colegios, la ministra afirmó que "no es aceptable que un niño ande con un arma blanca en un establecimiento educacional y por eso cada establecimiento educacional debe tener la tecnología".

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La secretaria de Estado explicó que esta tecnología permitiría identificar situaciones de riesgo: "Detectar, por ejemplo, si un alumno ingresa con un arma blanca, como ocurrió en este caso, un adulto de 18 años, y así evitar que los colegios sean vulnerables".

Añadió que la ley que habilita esta medida está pendiente de promulgación y que, una vez publicada, los colegios deberán adoptar los mecanismos de protección.

Gobierno anunció querella

Además, anunció que el ministerio de Seguridad interpondrá una querella por "homicidio consumado, homicidio frustrado y los ilícitos que correspondan".

Por su parte, la ministra Arzola hizo un llamado a la sociedad en su conjunto: "Esto requiere del apoyo de todos y no se puede volver a repetir”.

La autoridad subrayó que el hecho era imposible de prever: "Este establecimiento es... uno podría decir 'normal', que no presentaba problemas adicionales (...)".

"Las clases están suspendidas y ahora la prioridad es desplegar todos los apoyos, la contención emocional de esa comunidad y esa es la urgencia ahora", añadió. 

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