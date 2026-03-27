Gobierno retira del Congreso proyecto de nueva Ley de Pesca y desata críticas

27 mar. 2026 - 08:43 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió retirar de la tramitación el proyecto de nueva Ley de Pesca que había sido presentado en enero de 2024 durante la administración de Gabriel Boric.

La iniciativa buscaba reemplazar la denominada “Ley Longueira” y proponía fortalecer el rol de la ciencia en la toma de decisiones sobre la administración y conservación de los recursos pesqueros. Además, contemplaba mecanismos como el fraccionamiento entre pesca industrial y artesanal, aunque ese punto ya fue legislado por separado.

Cambios en la estrategia del Ejecutivo

Con esta decisión, se mantendrá vigente la actual normativa, mientras que el Gobierno anunció que presentará modificaciones en materia de pesca, pero sobre la base de la ley existente y no a través de un nuevo marco legal.

La determinación fue confirmada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), marcando un giro respecto de la propuesta original que se encontraba en discusión parlamentaria.

Cuestionamientos desde el Congreso

La medida generó reacciones desde distintos sectores políticos, especialmente entre quienes participaban de la tramitación del proyecto.

El presidente de la Comisión de Pesca, Alejandro Bernales, sostuvo que “no se entiende la falta de diálogo del gobierno, tomar decisiones entre cuatro paredes con un secretismo innecesario solo rompe las confianzas con el Congreso”.

También calificó la decisión como “un error político” y planteó dudas sobre el rumbo que se busca tomar, señalando que podría implicar “retroceder y volver a las prácticas como la Ley Longueira”.

Críticas por impacto en la pesca artesanal

Desde la misma comisión, Nathalie Castillo indicó que “retirar esta ley es una muy mala señal y confirma que el gobierno de Kast está optando por salvar la corrupta Ley Longueira. Estamos hablando de una demanda histórica de la pesca artesanal que ya se estaba tramitando en el Congreso, con debate democrático y participación”.

En la misma línea, el diputado Carlos Carvajal afirmó que “seguir demorando su tramitación es un retroceso en la promulgación de una ley de pesca legítima, que entregue condiciones justas respecto al acceso de recursos pesqueros y los derechos de las comunidades que se dedican a la actividad”.

Además, agregó que “es una mala señal del Gobierno que decide pasar por encima del Congreso y el trabajo que se ha desarrollado todos estos años”.

¿Cuál es la posición del oficialismo?

Desde el oficialismo también hubo respaldo a la decisión del Ejecutivo. El senador y presidente de la Comisión de Pesca, Carlos Kuschel, sostuvo que “no tiene nada que ver en esta materia la Ley Longueira, sino con el fraccionamiento pesquero. Esa ley se aprobó con el exministro (de Hacienda, Nicolás) Grau, que llegó con las cifras equivocadas. Yo también era uno de los que pedía que, por favor, se viera o hiciera una indicación sustitutiva, porque el proyecto no avanzaba y no se concretaba nada. Estábamos estancados”.

En la misma línea, el diputado Mauro González defendió “el derecho del Gobierno de poder presentar su propia agenda en relación a la pesca y la acuicultura. Sí será importante rescatar lo relevante, lo positivo y lo que puede ayudar, como la plataforma social (consistente en fijar seguros, pagos de cotizaciones y cobertura Fonasa a pescadores artesanales). Es algo que hemos conversado con la Subsecretaría de Pesca”.

Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla manifestó que el retiro “es una decisión correcta, porque el actual proyecto genera cesantía, pobreza e incertidumbre desde el punto de vista político”.

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