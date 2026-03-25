Cámara de Diputados despacha proyecto que modifica ley que regula las sociedades anónimas deportivas

25 mar. 2026 - 13:36 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de diez años de discusión, este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó el proyecto que modifica la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) en materia de fiscalización, conflictos de interés y fomento de la participación de los hinchas.

La legislación original, vigente desde 2005, fue creada con el objetivo de profesionalizar la gestión de los clubes, sanear deudas tributarias y permitir su transformación desde corporaciones sin fines de lucro hacia estructuras empresariales. Con el paso del tiempo, el funcionamiento del sistema abrió un nuevo debate que derivó en esta modificación.

¿En qué consiste la reforma?

Uno de los puntos centrales de la reforma es la prohibición de la multipropiedad. Esto implica que una misma persona, ya sea natural o jurídica, no podrá tener participación o control en más de un club que compita en una misma categoría o división del fútbol chileno.

La medida busca evitar conflictos de interés y asegurar condiciones más equitativas dentro de las competencias, estableciendo límites claros a la influencia de los controladores en el desarrollo deportivo.

La nueva normativa también establece un sistema de fiscalización más exigente. La supervisión será compartida entre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Instituto Nacional de Deportes (IND), sumando además controles por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Con esto, se pretende reforzar el seguimiento de las operaciones financieras y administrativas de los clubes, incorporando estándares más estrictos en la revisión de su funcionamiento.

Transparencia en la propiedad de los clubes

Otro de los cambios relevantes apunta a la identificación de los llamados “dueños reales”. La ley obligará a transparentar quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades que controlan a los equipos, una medida orientada a clarificar la estructura de propiedad.

Este punto busca evitar estructuras opacas y asegurar que se conozca con claridad quiénes están detrás de las decisiones en cada institución.

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