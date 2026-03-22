Columna de Mauricio Morales: "Cuidado con Quiroz"

22 mar. 2026 - 20:01 hrs.

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

En sus primeras semanas el gobierno del Presidente Kast ha construido una base de apoyo respetable, con un 57% de aprobación en la encuesta CADEM del martes 17 de marzo. Esta cifra es superior en comparación a las mediciones iniciales de los gobiernos de Bachelet II y Piñera II. Adicionalmente, y como muestran otras encuestas CADEM, el apoyo a Kast es marginalmente superior en los segmentos de menores ingresos. Sin embargo, hay algunas señales que causan inquietud. El ministro de Hacienda Jorge Quiroz ha expresado su voluntad de eliminar o hacerle modificaciones al MEPCO, que es el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles y cuyo propósito es evitar alzas y caídas bruscas.

El gobierno, según el ministro, se encuentra en una situación crítica en cuanto al volumen de las arcas fiscales, y ha culpado de aquello a la administración de Boric. Todo esto se entiende perfectamente y es razonable explicarlo tal como lo hace Quiroz. El problema es que de eliminarse el MEPCO no solo va a subir violentamente el precio de los combustibles, sino que además el costo de la vida para los chilenos. Los más afectados, aunque suene obvio decirlo, son los ciudadanos de menores ingresos. Lo que debe tener muy claro el equipo político de Kast es que de avanzar en esta decisión y de producirse un descenso significativo en el apoyo al gobierno por parte de los estratos populares, dicho apoyo se hace muy difícil de recuperar.

No se trata de votantes ideológicos que respaldan al gobierno por su posicionamiento en el eje izquierda-derecha, sino que por las promesas de campaña. Una de ellas, mejorar las condiciones económicas de los chilenos. Por eso, cualquier decisión que afecte el costo de la vida debe ser evaluada con extremo cuidado, porque impactará precisamente en el segmento que hoy sostiene la popularidad del mandatario.

La evidencia es clara. El 52% está en desacuerdo con terminar el MEPCO, mientras solo un 39% está de acuerdo. Por cierto, está la posibilidad de que la gente no sepa bien de que se trata, pero algo dicen estas cifras. A esto se suma un clima de opinión favorable al ajuste fiscal y una reducción en el tamaño del Estado. Por ejemplo, el 90% está de acuerdo con “despedir a todo funcionario público que se compruebe que usó licencias médicas falsas”, y el 56% cree necesario “detener cualquier concurso público para contratar nuevos funcionarios públicos”.

En consecuencia, si bien desde una perspectiva económica puede que Quiroz esté en lo correcto, avanzar en una decisión de esta naturaleza podría constituir el primer paso al infierno. Tocar el bolsillo de las personas mediante un alza en los precios nunca será una fuente de popularidad. Lo más probable es que, en vista de este análisis, el segundo piso y los ministros políticos del gobierno estén pensando en cómo procesar las palabras de Quiroz. Si ese equipo le tuerce la mano, Quiroz quedará debilitado en la interna del gobierno, ante los empresarios, y frente a la opinión pública. Si el “Plan Quiroz” se lleva adelante, la popularidad de Kast se derrumbará muy tempranamente.

El ministro de Hacienda debe tener claro que su rol es también político, pues sus decisiones impactan en la aprobación del gobierno. Además, tampoco es que goce de un amplio respaldo en su función dentro del ejecutivo. La misma encuesta CADEM muestra aquello. Ante la pregunta “¿Ud. le cree al ministro Quiroz que dice que no hay dinero en la caja fiscal, o al exministro Grau que dice que sí hay dinero en la caja?”, la ciudadanía aparece dividida casi en partes iguales: 44% le cree a Quiroz y 43% a Grau. Esto implica que el diagnóstico fiscal del gobierno no está plenamente legitimado en la opinión pública.

Lo más dramático es que por más dardos que el gobierno ha lanzado hacia Grau, su credibilidad sigue siendo alta. Por lo mismo, el gobierno deberá evaluar dos hipótesis. La primera es que la ciudadanía será comprensiva con ciertas decisiones impopulares si estas se justifican en la responsabilidad fiscal y en el contexto de emergencia que ha instalado el gobierno. La segunda, amparada en la evidencia, es que este tipo de decisiones tendrá un efecto desastroso sobre el costo de la vida de los chilenos, y que los votantes responderán con rabia y desilusión. Presidente Kast, usted decide.

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