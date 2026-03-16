Posibles tormentas eléctricas y tornados en Biobío: Las recomendaciones de Senapred ante el inminente evento meteorológico

16 mar. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la alerta amarilla en la región de Biobío tras el pronóstico de alta probabilidad de tormentas eléctricas y tornados para este lunes.

El director regional de Senapred, además de entregar detalles del evento meteorológico que estaría afectando a la región, hizo una serie de recomendaciones para evitar daños y lesiones en las personas.

Posibles tormentas eléctricas y tornados en Biobío: Estas son las recomendaciones de Senapred

Si bien es cierto que actualmente se pronostican precipitaciones débiles en la región del Biobío, las autoridades manifestaron su preocupación por el factor de mayor riesgo, que son las tormentas eléctricas y nubes tornádicas en el sector del litoral, cordillera de la costa y valle.

"Hacemos un llamado a buscar protección al interior de infraestructuras lo más sólidas posible. Si estás dentro de tu hogar, busca un lugar alejado de las ventanas, idealmente una habitación ciega, o bien cerrar las cortinas para evitar que la eventual quebradura de vidrio pueda provocar daño a la salud de las personas", comenzó mencionando el director regional de Senapred, Alejandro Sandoval.

"Si está en un lugar abierto, busque alejarse de estructuras que puedan caer producto del viento y que puedan provocar algún daño en las personas, y también buscar refugio lo más rápido posible", enfatizó.

Otras recomendaciones de Senapred:

Ante una eventual tormenta eléctrica, se recomienda lo siguiente:

Si estás en una casa o edificio:

Permanece al interior del inmueble. No salgas a menos que sea absolutamente necesario.

Evita el uso de teléfonos celulares durante el transcurso de la tormenta eléctrica.

Cierra cortinas y persianas para evitar daños en caso de quebrarse los vidrios de las ventanas o ventanales.

Si las tormentas eléctricas son frecuentes en donde vives, evalúa la instalación de pararrayos (NO de fabricación casera).

Si estás al aire libre:

Busca refugio en una edificación sólida.

No utilices objetos metálicos como tendederos, herramientas agrícolas o de construcción, entre otros. Los metales son buenos conductores eléctricos.

Evita acercarte a maquinaria, cercas o rejas de metal, alambrados, mástiles y líneas eléctricas y/o de telefonía.

Nunca te refugies bajo un árbol, poste o antena.

Si te encuentras en campo abierto o en un cerro, busca una quebrada sin un curso de agua, agáchate para no ser lo más alto del lugar, quedando lo más cerca posible del suelo.

Si estás en un vehículo, permanece en él con el motor apagado y con las ventanas cerradas.

No realices deportes náuticos, ni ingreses a piscinas, ríos, lagos, mar o áreas mojadas.

Evita realizar actividades y faenas marítimas, como producción acuícola, pesca, transferencia de carga, entre otros. Sigue las instrucciones de la autoridad marítima.

Ante un eventual tornado, se recomienda lo siguiente:

En caso que un tornado amenace el lugar donde vives, trabajas o visitas:

Dirígete al nivel más bajo de la edificación, a las habitaciones interiores o lugar central como baños, parte baja de la escalera o clóset. El sitio más seguro es un subterráneo o sótano.

Evita lugares abiertos y estructuras con techos grandes y ligeros como gimnasios, y galpones. Aléjate de ventanas, tragaluces, puertas y paredes exteriores.

Si te encuentras al aire libre: