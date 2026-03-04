Seis productos chilenos que están conquistando el mundo

04 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Con presencia en más de 170 mercados, Chile sigue fortaleciendo su posicionamiento internacional gracias a una oferta exportable diversa y competitiva.

Según Marca Chile, en 2025 el país alcanzó un récord histórico de US$ 107.004 millones en exportaciones, un alza de 7,9% respecto del año anterior, consolidando al comercio exterior como uno de los principales motores de la economía y como una carta de presentación ante el mundo.

Cobre chileno

El cobre continúa siendo el gran protagonista. Chile se mantiene como el mayor productor mundial y en 2025 los envíos del llamado mineral rojo sumaron US$ 55.188 millones, con un crecimiento de 11%. Más allá de su peso histórico, hoy es un insumo clave para la transición energética, presente en vehículos eléctricos, energías renovables y redes de transmisión, lo que refuerza su carácter estratégico en un escenario global enfocado en la descarbonización.

Salmón y productos del mar

El salmón y los productos del mar son otro emblema de la oferta chilena. Como segundo productor mundial de salmón de cultivo, el país exportó en 2025 un total de US$ 6.549 millones en salmón y trucha, con un alza de 3%. La industria ha logrado posicionarse en mercados exigentes como Estados Unidos, Japón, Brasil y la Unión Europea, apoyada en altos estándares sanitarios, trazabilidad y mejoras sostenidas en sostenibilidad y tecnología productiva.

Frutas frescas

Las frutas frescas aportan un sello distintivo gracias a la ventaja de la contraestación. Chile abastece a mercados del hemisferio norte cuando estos no cuentan con producción local, lo que ha permitido consolidar relaciones comerciales estables en Asia, Norteamérica y Europa. Las cerezas destacan especialmente en el mercado asiático, acompañadas por uvas, arándanos, kiwis, manzanas y ciruelas, todos respaldados por estrictos protocolos fitosanitarios.

Litio y minerales estratégicos

En el ámbito de los minerales no metálicos, el litio ocupa un lugar central. Chile es uno de los principales productores mundiales de este recurso fundamental para baterías recargables utilizadas en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Su relevancia económica se combina con un impacto geopolítico evidente, dado el rol que juega en la transformación tecnológica global.

Vinos chilenos

El vino chileno también es parte esencial de esta proyección. Con presencia en más de 130 mercados, la industria vitivinícola ha construido prestigio tanto en segmentos masivos como en etiquetas premium. La diversidad de valles, que se extienden desde zonas desérticas hasta áreas australes, junto con un compromiso creciente con la sostenibilidad, han convertido a cada botella en una expresión reconocible del territorio y la identidad del país.

Servicios

La oferta exportadora no se limita a bienes físicos. En 2025, los servicios alcanzaron un récord de US$ 3.190 millones, con un crecimiento de 11,2%. Hosting de sitios web, mantenimiento aeronáutico y servicios informáticos lideraron los envíos, reflejando la sofisticación del capital humano y del ecosistema digital chileno.

En conjunto, estos sectores muestran que la proyección internacional de Chile combina recursos naturales, innovación, estándares de calidad y conocimiento especializado. Cada exportación no solo genera divisas, sino que también transmite confianza, sostenibilidad y capacidad técnica, atributos que fortalecen la reputación país en un entorno cada vez más competitivo.

