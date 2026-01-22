Revisa cómo cooperar: Hogar de Cristo entrega kits de remoción de escombros en "zona cero" de Penco

22 en. 2026 - 17:53 hrs.

En medio de la catástrofe que ya deja 20 fallecidos y miles de hectáreas consumidas entre Ñuble y Biobío, la fundación inició la distribución de herramientas en sectores como Villa Penco y Lirquén. "No teníamos con qué limpiar el terreno, quedamos sin nada", relató una de las afectadas.

La emergencia por los incendios forestales sigue golpeando con fuerza a la zona centro-sur del país. Con un trágico saldo de 20 personas fallecidas y más de 34.000 hectáreas consumidas por el fuego entre las regiones del Biobío y Ñuble, la prioridad comienza a girar lentamente hacia el despeje de las zonas devastadas.

En localidades como Penco, Lirquén y Punta de Parra, donde las evacuaciones masivas dieron paso a un escenario de viviendas reducidas a cenizas, el Hogar de Cristo activó un operativo de ayuda inmediata enfocado en los grupos más vulnerables.

Si quieres entregar ayuda humanitaria ahora, dona en la cuenta corriente 10.675.353 del banco BCI, RUT 81.496.800-6. O directamente en www.hogardecristo.cl

"Es una gran ayuda para seguir avanzando"

Este jueves 22 de enero, la fundación concretó la entrega de los primeros 50 kits de despeje y remoción de escombros. La ayuda incluye elementos esenciales para la limpieza de terrenos: palas, chuzos, picotas, rastrillos, sacos, guantes y carretillas.

Blanca Contreras, adulta mayor del sector Villa Penco y participante del programa de atención domiciliaria, perdió su casa ubicada en calle Los Alerces. En medio de la desolación, valoró la llegada de herramientas propias para comenzar a levantarse.

"Nos sirve mucho porque no teníamos con qué hacer ninguna limpieza, no había nada, quedamos sin nada (...) A uno que tiene edad le cuesta mucho andar consiguiendo, porque si se pierden, ¿cómo las devolvemos?", explicó Blanca.

Foco en los adultos mayores

La distribución de la ayuda tiene un enfoque social crítico. De los 50 kits iniciales:

25 unidades fueron entregadas directamente a personas mayores del programa de atención domiciliaria del Hogar de Cristo en Penco.

25 unidades se destinaron al centro de acopio de Lirquén para damnificados de otras localidades.

Víctor Jerez, jefe del programa en la zona y quien ha acompañado a las familias desde el inicio de las llamas, advirtió que esto es solo el comienzo: "Estamos llegando justo a tiempo con los primeros kits, pero necesitamos más apoyo".

Por su parte, Juan Claudio Acuña, coordinador de Comunidad de Hogar de Cristo, destacó la importancia del acompañamiento humano en medio de la tragedia: "Para quienes lo han perdido todo, sentirse acompañados de manera tan inmediata ha sido un consuelo muy reparador".

La fundación continuará desplegada en la zona, haciendo un llamado urgente a colaborar para no dejar solas a las familias, especialmente a los adultos mayores, que enfrentan la dura tarea de la reconstrucción.