Temblor afecta a la zona norte: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?

17 nov. 2025 - 21:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se registró durante la noche de este lunes en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 21:07 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 75 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, Argentina, a 204 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

