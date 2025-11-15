Fuerte temblor se percibe en la zona centro-norte: Conoce la magnitud que tuvo el sismo

15 nov. 2025 - 13:53 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 13:45 horas, un fuerte temblor de magnitud 4.7 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile; sin embargo, minutos después el sismo fue cifrado en una magnitud de 5.1.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 7 km al este de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

