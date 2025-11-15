Sismo sacude a la zona centro norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 15 de noviembre se registró un sismo de magnitud 5,2 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 03:13 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 45 kilómetros al suroeste de Huasco, a 52 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
